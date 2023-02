I slutet av förra året var jag på ett seminarium om pandemin anordnat av Smer, Statens medicinsk-etiska råd. Ross Upshur, läkare och professor vid Toronto University, pratade vid seminariet om vår kollektiva minnesförlust efter kriser. Det enda vi verkar lära oss är att vi inte lär oss något, var hans sammanfattning.

Pandemin är ännu inte officiellt över, men WHO signalerar om att det internationella folkhälsohot som covid-19 utgjort sedan slutet av januari 2020 snart kan vara över. De flesta av oss vill nog helst bara gå vidare, eller kanske redan har gjort det. Det är krig i Europa, elkris, hög inflation och klimatnödläge. Det finns annat att fokusera på.

Men vi vet att det kommer fler pandemier, och det vi har lärt oss under denna pandemi kan hjälpa oss nästa gång.

En av de synligaste och mest omstridda åtgärderna under pandemin har varit munskydden. Före 2020 användes de sällan ute i samhället i vår del av världen, och de rekommenderades inte heller av WHO, ECDC, Folkhälsomyndigheten eller många andra länders smittskyddsmyndigheter i början av pandemin. Men sedan så ändrade sig USA, därefter WHO och land efter land följde efter. Sverige stod emot länge, och det skulle dröja till början av 2021 innan munskydd rekommenderades, i kollektivtrafiken.

Men det var innan det fanns vaccin, och nu när en stor del är vaccinerade och/eller har blivit infekterade har många länder tagit bort kraven eller rekommendationerna på munskydd i offentliga miljöer. WHO har däremot gått åt andra hållet och rekommenderade nyligen att alla bär munskydd i trånga, slutna eller dåligt ventilerade miljöer.

Är det rimligt att kräva eller rekommendera dem för stora delar av befolkningen när beläggen fortfarande är så svaga?

Nyligen publicerade forskningsinstitutet Cochrane en kunskapsöversikt kring åtgärder för att minska spridningen av luftvägsvirus, däribland munskydd. Den nya kunskapsöversikten är en uppdatering från 2020, och inkluderar nu även studier gjorda under pandemin. Slutsatsen från översikten är att munskydd eller andningsskydd troligen inte minskar spridningen av luftvägsvirus nämnvärt, men effekten är osäker och det behövs fler studier.

Detta har som väntat lett till diskussion, särskilt bland de som hade starka åsikter redan innan. Somliga menar att översikten visar vad de alltid trott: att munskydd inte har någon effekt alls. Andra menar att den inte var tillräckligt bra, eller att människorna i studien inte använde munskydden på rätt sätt.

Cochranes översikter ses generellt som bästa tillgängliga evidens, eftersom man granskar och ställer samman många olika studiers resultat. Om människor inte kan använda munskydd korrekt betyder det inte att studierna är dåliga, det betyder att åtgärden inte ger önskad effekt under verkliga förhållanden. Samtidigt behöver man komma ihåg att munskydd fortfarande kan fungera för enskilda individer (eller i laboratoriemiljöer) eftersom det handlar om hur och när de används. Men, är det rimligt att kräva eller rekommendera dem för stora delar av befolkningen när beläggen fortfarande är så svaga?

Det borde ha gjorts fler, större och bättre studier. Men hade det påverkat någon om slutsatserna går emot det hen varit övertygad om i nästan tre år?

Ross Upshur verkar få rätt även denna gång. Med ett litet tillägg: vill vi ens lära oss?

