Restriktionerna är borta och många lever nu mer eller mindre normalt. Men coronaviruset är inte borta, och varje vecka rapporteras flera hundra dödsfall i covid-19 i Sverige. Det gör att somliga frågar sig om vaccinerna verkligen fungerar.

Sverige har haft en väldigt hög spridning av covid-19 de senaste månaderna, på grund av omikrons förmåga att ta sig förbi skydd från tidigare infektion och vaccination. Med en så hög smittspridning kommer också dödsfallen att öka. Men nu är det fler som dör med och inte av covid-19, visar jämförelser mellan Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsen siffror.

Detta är en känslig fråga, då diskussionen använts tidigare i pandemin, av de som hävdar att sjukdomen inte är särskilt farlig. Men på grund av omikron, i kombination med vaccin och tidigare immunitet är det nu en större andel dödsfall som registreras hos Folkhälsomyndigheten som faktiskt inte beror på covid. Detta kan ses på dödsorsaksintygen, där en läkare bedömer vad dödsfallet beror på.

Sverige är inte heller det enda land som har börjat se detta mönster. Danmark har haft en mycket hög smittspridning de senaste månaderna, och danska Seruminstitutet uppskattar nu att 30-40 procent av alla dödsfall inom en månad efter ett positivt test beror på andra orsaker än just covid.

Det här ska varken tolkas som att omikron är ofarligt eller att vaccinerna inte ger skydd (vilket många studier har visat att de gör). Vaccinerna ger dock inte hundraprocentigt skydd ens mot svår sjukdom, och med en hög smittspridning kommer tyvärr också några vaccinerade människor att avlida. Däremot har länder med en välvaccinerad befolkning, särskilt bland äldre, ett bättre skydd i omikronvågen.

Dödligheten är nu flera gånger högre bland ovaccinerade 80-åringar, än de som fått en, två eller tre doser vaccin

Det är bara att jämföra Nya Zeeland och Hongkong. Båda har fram tills nyligen haft mycket lite smitta i samhället, på grund av en nolltoleransstrategi, så kallad zero covid. Nu har smittspridningen tagit fart på båda platserna, men konsekvenserna är vitt skilda. Och det beror främst på hur stor andel äldre som är vaccinerade.

Financial Times-journalisten John Burn-Murdoch visar tydligt hur den skillnaden får får dramatiska konsekvenser. När omikron började spridas i Hongkong var två tredjedelar av 80-plussarna ovaccinerade. På Nya Zeeland var nästan alla i den åldersgruppen vaccinerade. Nästan ingen avlider i covid-19 på Nya Zeeland, medan de dagliga dödsfallen är de högsta i världen per miljon invånare i Hongkong just nu. I snitt avlider omkring 35 personer per miljon människor i Hongkong varje dag, högre än vad något annat land haft som mest under pandemin. Och detta är två år in, när vi har tillgång till vaccin, behandlingar och kunskap.

Men trots att Hongkongs vaccinationstäckning generellt inte är särskilt låg, har just de äldre låtit bli att vaccinera sig på grund av misstro och en falsk trygghet om att det inte behövdes eftersom smittan då var mycket låg. Dödligheten är nu flera gånger högre bland ovaccinerade 80-åringar, än de som fått en, två eller tre doser vaccin.

Det som händer i Hongkong nu är en tydlig signal om hur viktigt det är att få de med högst risk att vaccinera sig. Covid-19 kommer inte att försvinna, och även med den något mildare varianten omikron tar den som är ovaccinerad, och äldre, en mycket större risk än den som valt att vaccinera sig.

