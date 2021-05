Häromdagen chattade jag med Expressens läsare om covid-19. Många av frågorna handlade om varför vi inte får välja vaccin. Det är fortfarande vaccinbrist och enligt Folkhälsomyndigheten är det inte ännu aktuellt att välja. De tre vaccin som just nu används i Sverige är ungefär lika bra mot svår sjukdom, heter det.

Det stämmer. De så kallade mRNA-vaccinerna, Pfizer och Moderna, har visat sig ha lite högre skydd mot all form av sjukdom än Astra Zenecas covidvaccin. Men mot svår sjukdom är de jämförbara.

Jag intervjuade nyligen virusforskaren Ali Mirazimi om vaccinernas skydd mot olika virusvarianter. Han berättade då om diskussionerna i forskarvärlden innan det fanns ett vaccin – ett skydd på minst 50 procent ansågs vara mycket bra. Sedan kom de första fas 3-resultaten från Pfizer som visade mycket högre skydd än så, över 90 procent mot all form av sjukdom. När Astra Zeneca några veckor senare redovisade sitt resultat, omkring 70 procents skydd, framstod det som markant sämre.

Inte bättre blev det av att det saknades tydliga data för effektiviteten hos äldre. Detta medförde att Folkhälsomyndigheten till en början inte rekommenderade vaccinet för personer över 65 år. När mer data kom ändrades rekommendationen.

Då kom nästa bakslag. Vaccinet kopplades till blodproppar i hjärnan i kombination med låga nivåer av blodplättar. Sverige pausade vaccinet medan de misstänkta biverkningarna utreddes. EU:s läkemedelsmyndighet konstaterade att nyttan med vaccinet fortfarande övervägde riskerna. I Sverige beslutade myndigheterna att vaccinet endast skulle rekommenderas till människor som är 65 år och äldre.

De som hör av sig till oss på Expressen vill gärna vaccinera sig, men inte med just Astra Zenecas vaccin.

Bedömningen handlar om nytta-riskbalans, att väga nyttan med vaccinet mot eventuella risker. För äldre är balansen mycket tydlig. Risken för den allvarliga blodproppen och blödningen är mycket ovanlig, troligen ännu ovanligare hos äldre än yngre. Olika beräkningar kommer fram till någonstans mellan en per 40 000 vaccinerade upp till en per 250 000 vaccinerade. Ålder är den enskilt största riskfaktorn för att bli svårt sjuk och dö i covid-19. Vaccinet ger högt skydd mot just detta. Det är många gånger högre risk för den som är till exempel 70 år att dö i sjukdomen än att drabbas av den allvarliga biverkningen.

Men det är svårt att förhålla sig till risker. Inte bättre blir det av att medier har rapporterat mycket om biverkningarna och misstänkta fall. Naturligt, då myndigheter också haft stort fokus på detta.

Resultatet har blivit att en del har tackat nej till Astra Zenecas vaccin. Det är sannolikt inget stort problem. Data från Folkhälsomyndigheten visar att fler än 90 procent i åldersgrupperna över 70 har vaccinerat sig med minst en dos. Men de finns. De har också en mycket hög risk för svår sjukdom och död. De som hör av sig till oss på Expressen vill gärna vaccinera sig, men inte med just Astra Zenecas vaccin. Tids nog kanske de erbjuds ett annat vaccin. Men fram till dess är de utsatta.

Att oroa sig för en biverkning av vaccinet är förståeligt, men när risken med sjukdomen är så mycket högre önskar jag att fler tänkte om.