Den svenska strategin mot coronaviruset sticker ut och har fångat omvärldens stora intresse. Vi är ett av ytterst få länder i Europa som valt att inte stänga ner samhället under coronakrisen.

Mycket av den inledande rapporteringen från Sverige var negativ, men samtidigt har frustrationen stigit i länder som stängt ner och på sistone har även en del mer positiv rapportering från Sverige förekommit.

Det är för tidigt att slå fast vilken av metoderna som fungerat bäst eller kommer att visa sig vara den klokaste. Men en sak är säker - Sveriges siffror sticker ut i jämförelse till grannländerna. Och inte på ett positivt sätt.

Siffrorna säger något annat

Det är vad CNN koncentrerar sig på i en artikel med rubriken: ”Sverige säger att dess coronavirus strategi fungerar. Siffrorna säger något annat.”

Foto: CNN

Det är vanskligt att jämföra länder med varandra. Men - som CNN noterar - de kulturella och sociala likheterna är rätt stora mellan Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Danmark, Norge och Finland valde alla att inför hårda restriktioner, stänga gränser och skolor i mars. Sverige gjorde det inte. Alla tre har nu så smått börjat lätta på restriktionerna.

Skillnaderna länderna emellan

Och hittills så råder det inget tvivel om vilket land som betalat det högsta priset för coronaviruset. Det har Sverige gjort.

När CNN publicerade sin artikel så hade Sverige 2 194 döda, mot Danmarks 422, Norges 202 och Finlands 190.

Länderna har ju olika befolkning, så ett bättre sätt att mäta är antal döda per 100 000 invånare.

Då ser det ut så här: Sverige 21 döda per 100 000 invånare. Det är tre gånger så mycket som Danmark som har sju döda per 100 000. Och det är över fem gånger så mycket som Norge och Finland som har cirka fyra döda per 100 000.

Foto: CNN

CNN illustrerar artikeln med ett par tabeller som jämför länderna och tydliggör skillnaderna.

CNN noterar också att ett land som Tjeckien som tidigt införde hårda restriktioner har än lägre dödstal, trots en befolkning ungefär lika stor som Sverige. Tjeckien har 221 döda, cirka två per 100 000 invånare, tio gånger lägre än Sverige.

”Tydligt att Sverige har haft mer döda”

Men sant är också att det finns länder med högre dödstal sett per invånare. Italien och Spanien har exempelvis 44 respektive 49 döda per 100 000 invånare. Storbritannien har 31.

I artikeln citeras bland annat Jan Albert, professor i mikrobiologi vid Karolinska institutet. Han säger:

– Det är tydligt att Sverige haft mer döda (än många andra europeiska länder) och att det hittills åtminstone delvis beror på att vi inte haft samma stränga nedstängning och en nedstängning påtvingad av lagen.

Men frågan är vad som händer när andra länder börjar öppna upp. Eller när en förmodad andra våg anländer. Kanske Sverige klara av en sådan våg bättre.

– Sanningen är att ingen, ingen i Sverige, ingen någon annanstans heller vet vilken den bästa strategin är. Med tiden har vi svaret.

