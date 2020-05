Sverige har det tredje högsta antalet avlidna i covid-19 per capita i världen, enligt en statistisk som visar på den senaste veckans genomsnitt.

I går, fredag, rapporteras 4,84 döda per en miljon invånare för Sverige, 4,87 för Ecuador och 5,11 för Storbritannien, enligt Our World In Data, och drivs av forskare vid Oxford University.

Statsepidemiolog Anders Tegnell är dock kritisk till att jämföra veckosnitt per capita.

– Vi ligger på olika delar av epidemikurvan. Så jag tror att man ska vara väldigt försiktig med att jämföra en enskild vecka, säger han till Dagens Nyheter.

Kristersson: ”Min familj upplever det”

Moderaternas Ulf Kristersson vill att den av regeringen utlovade coronakommissionen, ska utreda Sveriges höga dödstal, specifikt på äldreboenden, och kallar snittstatistiken för ”förfärlig”.

– Det är ett stort misslyckande att smittan kommit in på så många äldreboenden, där de allra mest sårbara bor. Jag och min familj har tyvärr upplevt det väldigt nära, säger han.

Ulf Kristersson säger att orsaken till de många dödsfallen på äldreboenden är ”en självklar fråga” för coronakommissionen, som Moderaterna vill se tillsatt redan innan sommaren.

Statsminister Stefan Löfven har dock gjort klar att någon sådan inte kommer att tillsättas förrän efter att krisen är över.

Detta trots att statsministern tidigare medgett att de höga dödstalen är ett misslyckande och att ”vi hade velat se ett helt annat resultat”.

”Sverige ligger långt efter”

Stefan Löfven försvarar ändå den svenska strategin, men Ulf Kristersson är kritisk till regeringens agerande på flera punkter.

– Redan nu kan vi konstatera att det nationella besöksförbudet på äldreboenden dröjde för länge och att kommunerna inte fick tillräckligt snabb hjälp med skyddsutrustning, säger Ulf Kristersson och tillägger:

– Dessutom ligger Sverige långt efter andra länder när det gäller testning, vilket betyder att de som jobbar inom äldreomsorgen inte har kunnat veta om de är smittade.

Jimmie Åkesson: Allvarligt

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson säger att det är allvarligt att Sverige ligger så högt upp i dödstal per capita.

”Den kanske främsta anledningen till det är att regeringen har misslyckats med att skydda våra äldre”, säger han i ett mejl till Expressen och tillägger:

”Vi var tidigt kritiska till regeringens saktfärdiga hantering och avsaknaden av skyndsamma åtgärder. När Coronakrisen väl ska utvärderas ordentligt så tror jag att en viktig slutsats kan vara att mer hade behövts göras tidigare.”

Ebba Busch: ”Indikation på misslyckande”

Även Kristdemokraternas Ebba Busch är orolig för hur den svenska strategin kan ha påverkat dödssiffrorna – och Sveriges anseende i världen.

Hon säger till Aftonbladet att hon tror att en annan strategi hade kunnat ha en betydelse, och säger att man borde ha infört besöksförbud på vård- och omsorgsboenden tidigare.

– Det är uppenbart att Sverige har svikit landets äldre, säger Ebba Busch till tidningen.

Expressen har varit i kontakt med socialminister Lena Hallengren (S) som avböjer att kommentera dödstalssnittet, via sin pressekreterare.