Kritiken mot regeringen: ”Saktfärdig och otydlig”

Migrationsverket skickade i början av mars ut en begäran till länsstyrelsen i Skåne om behovet av 1 000 evakueringsplatser omedelbart. Läget hade förändrats väldigt snabbt.

– Prognosen från förra veckan är helt ställd på ända, konstaterade S-toppen Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunalråd i Malmö.

– Mottagandet måste ske väldigt organiserat, alla måste registreras och sedan fördelas över landet. Det kräver statligt ledarskap och tydliga avtal så att vi kan börja planera. Målet måste vara att i möjligaste mån skapa ordning och reda, och goda förutsättningar, fortsatte hon då.

Katrin Stjernfeldt Jammeh betonade tidigt att mottagandet måste ske väldigt organiserat. Foto: FRITZ SCHIBLI

Kommunerna hörsammade begäran från staten och en stor kraftsamling drogs i gång för att ta fram akuta boendeplatser till de ukrainska flyktingarna.

Prognosen har dock visat sig vara kraftigt i överkant.

I dag, knappt tre veckor senare, står många evakueringsplatser tomma. Malmö har inte en enda ukrainsk flykting på evakueringsboende just nu.

– Vi har kapacitet på 300 platser men har nu fått besked om att vi kan trappa ner till 120 tillgängliga platser, säger Sara Kleijsen Åhlander på Malmö stad.

Även Staffanstorp står med tomma evakueringsboenden, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M).

– Vi, och många andra kommuner, har ställt i ordning platser och rapporterat in till myndigheten hur många platser vi har. Sedan meddelar de att de inte avser använda platserna.

– Vi använde en skola som vi annars skulle ha rivit men vi stoppade rivningen. Det blev fint, men vi fick aldrig några flyktingar.

Länsstyrelsen: ”Mycket fram och tillbaka för bostäderna”

Sofia Pehrsson, integrationsutvecklare på Enheten för samhällsetablering och integration på länsstyrelsen i Skåne, erkänner att läget har varit lite ”rörigt”.

– Kommuner har börjat förbereda sig på att ta emot och sedan har de fått besked på att det inte behövs. Det har varit ganska mycket fram och tillbaka för de här bostäderna. Det har inte varit ett lika stort behov som man trodde initialt, säger hon.

– Först pratade man om 12 000 evakueringsplatser totalt i landet, sedan var det 6 000.

Anledningarna till det minskade behovet som länsstyrelsen fått till sig från Migrationsverket ska vara tre stycken, enligt Sofia Pehrsson.

– Det har inte kommit lika många som man trodde, det har inte ökat utan snarare minskat. Sedan har fler ordnat egna boenden och för det tredje har Migrationsverket kommit i gång med egna upphandlingar och flyktingarna har slussats till anläggningsboenden.

Samtidigt har situationen lett till frustration hos många kommuner.

Ministerns löfte: Kommunerna ska kompenseras

Christian Sonesson riktade i ett inlägg på Facebook på torsdagen stark kritik mot Migrationsverket och Anders Ygeman då kommunen inte fått svar på hur de kommer ersättas för kostnaderna i samband med iordningsställandet av evakueringsplatser.

Sofia Pehrsson bekräftar att det är en fråga som har legat högt på agendan för många kommuner och att man har väntat på ett besked från regeringen.

– Det har inte funnits någon lagstiftning som har täckt det men nu har vi på en pressträff fått information om att kommuner ska få betalt. Det är dock inte helt klart med villkoren för att få betalt, många kommuner har iordningsställt och köpt in material på eget initiativ, berättar hon.

– Det är en viktig fråga för många kommuner, de har ställt upp i stor utsträckning utan att veta vad de får tillbaka. Man har velat ha besked.

Anders Ygeman, integrations– och migrationsminister (S) skriver i ett svar till Kvällsposten:

”I går presenterade regeringen sin plan för ett kontrollerat mottagande... Kommunerna kompenseras för de kostnader de har haft och kommer att ha för att de ställer upp och iordningställer evakueringsboenden för ukrainska skyddsbehövande. De kommer få en fast schablonersättning om 10 000 kronor per plats. Utöver det får de en schablonersättning om 300 kronor per dygn per iordningställd evakueringsboendeplats, oavsett om platsen nyttjas eller ej.”

Sonesson: ”Saktfärdig och otydlig”

Christian Sonesson är dock fortsatt kritisk. Han menar att Anders Ygeman har varit både ”saktfärdig” och ”otydlig” mot Migrationsverket och kommunerna.

– Tyvärr har detta lett till större offentliga kostnader men också bidragit till frustration hos kommuner och civilsamhället mot staten. Ygemans debacle med de tillfälliga akutplatserna borgar inte för en förtroendefull framtid mellan stat och kommun. Kommunerna måste kunna lita på staten och förtroendet är redan lågt från den förra flyktingsituationen åren kring 2015.

– Anders Ygeman är mer intresserad av att synas i tv i en Djurgårdshalsduk än att ge kommunerna klara besked.