Kritiken mot Andersson – för försvar av Eneroth

Tomas Eneroth får nytt förtroende som infrastrukturminister i regeringen Andersson. Samtidigt pågår en utredning mot honom om misstänkt sexuellt ofredande. Enligt anklagelsen ska han ha tagit en kvinnlig kollega på rumpan.

När statsminister Magdalena Andersson presenterade sin nya regering fick hon frågor om förundersökningen – och sa att hon tycker det är bra att frågan utreds.

Statsministern sa också:

– Det finns ingen tvekan om vad som har hänt i det här fallet. Och Tomas Eneroth har bett kvinnan om ursäkt. Han är tydlig med att det var oavsiktligt från hans sida, och jag ser ingen anledning att inte tro på det.

Kritiken: ”Går in i skuldfrågan”

Efter att Magdalena Andersson uttalat sig om förundersökningen har Sverigedemokraterna anmält henne till riksdagens konstitutionsutskott, rapporterar SR Ekot.

Även två juridikprofessorer radion talat med kritiserar Andersson.

– Det som är tveksamt är att hon säger att det inte finns någon tvekan om vad som har hänt. Det är alltid så att det är åklagarens och i sista hand domstolens sak att ta ställning till skuldfrågan, säger Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap i Örebro till SR.

– Hon går in i skuldfrågan, som nu är under prövning av åklagarmyndigheten. Tvärtom så ska man hålla långt avstånd i just de situationerna, säger Karin Åhman, professor i statsrätt i Stockholm.

Statsminister Magdalena Andersson vill inte kommentera krititen, säger hon till Ekot:

– Jag vill inte föregå den granskning som ska göras i KU, så jag avvaktar att kommentera.

