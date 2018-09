Det är Sverige som sticker ut i världen. Här röstar vi på parti och inte på kandidat.

Länge var det ett problem för marginaliserade grupper. Kvinnliga politiker eller unga politiker med utländsk bakgrund missgynnades i partiernas nomineringsprocesser – och hamnade sällan på valbar plats på valsedlarna.

Personvalsreformen från 1998 skulle ändra på det. Personliga nätverk skulle hjälpa även mindre erfarna politiker hela vägen till riksdagen.

Och reformen har hjälpt.

Lööf, Bucht och Eriksson kom in på kryssen

Sven Erik Bucht, S, Annie Lööf, C, Peter Eriksson, MP. Alla tre har sina personliga nätverk att tacka för att de kom in i riksdagen. Personkryssen gjorde att de kunde ta sig upp och in från icke valbar plats på valsedlarna.

Annie Lööf, C, kryssades in i riksdagen som 23-åring. Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN

Men toppolitikernas väg till riksdagen skapade då ingen debatt om odemokratiska röster.

Men det blev debatt om vilka problem det kan skapa för demokratin när svensk-somaliska Leila Ali Elmi, MP, från Angered i Göteborg nu i år valdes in i riskdagen från icke valbar plats, tack vare personkryss. Frågor om "klanröstning" väcktes, eftersom hon kampanjat på somaliska.

Leila Ali Elmi bemötte själv kritiken i ett debattinlägg i Expressen:

"Men diskussionen om min riksdagsplats är inte bara av ondo. Den blottlägger också de krafter som inte vill att jag ska lyckas, som ser mitt engagemang för jämlikhet och jämställdhet som ett hot, och som är snabba att titta på bilden av mig och sortera in mig i ett fack", skrev hon.

Leila Ali Elmi, MP Foto: FREDRIK HJERLING / MILJÖPARTIET

Flera debattörer var också snabba med att använda ordet ”klanröstning” i samma mening som valresultat i utsatta områden där Socialdemokraterna fått många röster.

Forskaren: "Det handlar inte om klaner"

Forskaren Sara Fransson, doktor i statsvetenskap vid Linneuniversitetet, dömer dock ut det som beskrivs som klanröstning.

– Det handlar inte om klaner, det handlar om nätverk som ofta grundar sig i engagemang i civilsamhället, säger hon.

Forskaren Sara Fransson, doktor i statsvetenskap vid Linneuniversitetet, dömer dock ut det som beskrivs som klanröstning. Foto: Foto: Linnéuniversitetet

Fransson hänvisar till sin avhandling från juni i år där hon gått igenom i stort sett samtliga politiker som valts in från icke valbar plats sedan 1998, då personvalsreformen började gälla i riksdagsvalen.

Kommunalråd med lyckade kryss-kampanjer

Den mest lyckade personvalskampanjen hittills står Haparandas tidigare kommunalråd Sven Erik Bucht, S, för. I riksdagsvalet 2010 fick Bucht över 17 000 personkryss. Fyra år senare blev han landsbygdsminister i Stefan Löfvens regering.

– Det var ingen som kritiserade Sven Erik Bucht på samma sätt när han blev invald från icke valbar plats 2010. Han har fått absolut flest personkryss någonsin. Ingen kallade det för klanröstning, säger Fransson.

2010 gjorde även Liberalernas numera rättspolitiske talesperson Roger Haddad en lyckad personvalskampanj och blev inkryssad från icke valbar plats.

Haddad var, precis som Bucht, kommunalråd innan han 2010 kom in i riksdagen.

"Det spelar ingen roll – vi får skit ändå"

I Rinkeby i nordvästra Stockholm ökade valdeltagandet något i årets riksdagsval. Men det har nästan helt gått under radarn.

Rinkeby definieras av polis som ett särskilt utsatt område. Precis som varje år har valet i Rinkeby omgärdats av rykten om valfusk och förkryssade röstsedlar, men några bevis har aldrig framkommit.

I Rinkeby röstade närmare 80 procent på S. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

I år blev det ramaskri bland debattörer när det stod klart att Socialdemokraterna fick närmare 80 procent av rösterna.

– De säger åt oss att gå och rösta. Men när vi gör det så kallas det odemokratiskt , säger Mohamed Noor, S, som fick fler än 2 700 kryss i personvalet, de allra flesta från Rinkeby och Tensta, som är hans hem.

Han är själv svensk-somalier och är nu överraskad över diskussionen om klanröster.

– Oavsett om vi ökar valdeltagandet eller inte, så kommer vi ändå få skit. De kommer ändå snacka skit om oss, säger Noor.

Enligt forskaren Sara Fransson bidrar personvalskampanjer i utsatta områden till att öka det politiska deltagandet.

– När man genomför personvalskampanjer i dessa områden så motiverar man väljarna att rösta. Politiskt deltagande skapas när tre faktorer interagerar: att väljarna kan, vill och uppmanas till att delta i politiken.

Dessutom finns det en chans till många kryss eftersom valdeltagandet är lågt.

– Om det redan är lågt valdeltagande finns det stor potential att få väljare, till skillnad från homogena områden där 90 procent redan röstar, förklarar Fransson.

Missnöjet kan ha tagit V-politikern till riksdagen

Ett av skälen till att införa personval i Sverige var just för att kunna öka mångfalden i till exempel riksdagen.

– Ett av argumenten finns i förarbetet från 1993, att öka mångfalden i riksdagen och öka den sociala representationen i våra folkvalda parlament, förklarar Fransson.

Hennes forskning visar att en drivkraft är starkare än andra politikernas personliga nätverk aktiveras inför ett val:

– Missnöje är en av de största mobiliseringsdrivkrafterna som finns i politiken, säger hon.

Missnöjet kommer främst från att kandidaten hamnat långt ned på en valsedel, vilket ger en mindre chans att nå riksdagen eller fullmäktige.

Här kan man nämna Amineh Kakabaveh, V, som fick många personkryss efter flera öppna dispyter med partiet om bland annat arbetet mot hedersrelaterat våld. I slutändan blev hon dock ändå invald till riksdagen på valbart mandat.

"I veckan återvänder jag till en arbetsgemenskap där jag i åratal har varit utfryst och mobbad – men ingen ska få tysta min kamp mot hedersförtryck och klankultur", skrev Kakabaveh i ett debattinlägg i veckan, där hon tackade de väljare som hade röstat specifikt på henne.

Södertäljes affärsman blev M-politiker

Problemet för partierna är att de inte kan kontrollera politikerna som väljs in tack vare att de är populära i större nätverk.

När den välkända Södertäljebon Metin Ataseven gick in i partipolitiken, kom han från en dag till en annan in med fler än 100 nya medlemmar till Moderaterna i Södertälje. Familjen Ataseven hade tidigare varit socialdemokrater, men när Metin Ataseven blev moderat så följde de andra efter.

Metin Ataseven lämnade riksdagen efter fyra år.

Personvald KD-politiker rasade mot löspenisar

Annelie Enochson, KD, har vid två tillfällen lyckats ta sig in i riksdagen från icke valbar plats. Hon hade en tydlig kristen profil, och gjorde sig känd för att stå på sig mot partiet i frågor som hon uppfattade som viktiga, vilket gav henne väljarnas respekt.

2010 skrev bloggade hon om sin syn på Pride:

"Jag tycker INTE det är ok att sprida löspenisar och fylla stan med ekivoka budskap…och att alla Stockholms flaggstänger flaggar med RFSL flagga. Jag tycker INTE heller det är ok att skattepengar går till att sponsra Pride och på detta sätt hylla dekadansen som följer i Prides spår".

Hon fortsatte med att ställa frågan om homosexuella är en folkgrupp, och om det i så fall betydde att hon tillhörde den heterosexuella folkgruppen "som det är okej att hata eftersom vi inte omnämns i lagen om hets mot folkgrupp?".

Personvalda är svårare att kontrollera

Enochson lämnade riksdagen 2014 och sa i en uppmärksammad intervju två år senare att hon övervägde att inte rösta på KD vid nästa val, på grund av partiledaren Ebba Busch Thors beslut att delta på Pride.

En av farhågorna med att införa ett personvalssystem från partiernas sida, är att det blir svårare för dem att kontrollera personvalda ledamöter vid omröstningar i parlamenten och därigenom att få igenom partiets politik.

– Personvalet utmanar partiernas slutgiltiga bestämmandemakt om vem som representerar partier i parlamentet. Är ledamöter personinvalda finns det internationell forskning som visar att dessa ledamöter hellre röstar med sina personkryssande väljare än partilinjen när dessa två inte tycker samma i sakfrågor. I Sverige kan jag dock inte se samma utveckling i riksdagen sedan personvalet infördes. Det är få som vågar gå emot sin partilinje i Sverige, säger Fransson.