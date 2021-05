Kritik mot spanska frimärkena: ”Rasistiskt”

De hudfärgade frimärkerna kommer i fyra olika nyanser och enligt Correos var tanken att de skulle vara en del av en antirasism-kampanj.

Flera har dock reagerat på att frimärkena kostar olika mycket och att det mörkaste frimärket är billigast, samtidigt som det ljusaste är dyrast.

Ett svart frimärke kostar 0,7 euro, motsvarande dryg 7 svenska kronor, samtidigt som det ljusaste frimärket kostar 1,60 euro, motsvarande drygt 16 svenska kronor.

I ett pressmeddelande skriver Correos att ”ju mörkare frimärke desto mindre är det värt”.

”Därför, när man ska skicka ett brev, är det nödvändigt att använda fler svarta frimärken än vita. På det sättet kommer varje brev och försändelse att återspegla den ojämlikhet som rasismen skapar”, fortsätter Correos i pressmeddelandet.

Får kritik

Correos får nu kritik för frimärkena och flera menar att kampanjen reflekterar en tondövhet och brist på mångfald som finns hos många stora spanska företag, rapporterar Washington Post.

Författaren Moha Gerehou, som bland annat skrivit boken ”What's a black man like you doing in a place like this”, menar att Correos avsikt var god, men att det inte är något sammanträffande att en antirasism-kampanj med goda avsikter sprider ett rasistiskt budskap.

Enligt Gerehou är liknande kampanjer i Spanien ofta skapade av ”mestadels vita personer” eftersom stora företag likt Correo sällan har en mångfald på arbetsplatsen.

Samarbetat med rappare

Correos har samarbetat med antirasism-organisationen SOS Racismo samt den spanska aktivisten och rapparen El Chojín.

I ett uttalande skriver SOS Racismo att kampanjens avsikt är att ”göra den här rasdiskriminerande verkligheten synlig”.

Correos har ännu inte bemött kritiken, rapporterar Washington Post.