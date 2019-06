På måndagen presenterade polisen en ny lista över utsatta områden i Sverige. De tidigare 61 områdena hade blivit 60 – två områden hade tagits bort och ett lagts till sedan sist. Bland de särskilt utsatta områdena pekas Rinkeby/Tensta i Stockholm, Gottsunda i Uppsala och Ronna/Geneta/Lina i Södertälje ut.

Samtidigt har dessa typer av listor och rapporter, som är tänkta att användas när man fattar beslut om hur polisresurserna ska fördelas över landet, mötts av kritik för att de offentliggörs. Flera kommunpolitiker har exempelvis menat att de ”stämplat” vissa stadsdelar och att det exempelvis hindrat investeringar. Enligt Dagens Nyheter övervägde polisen därmed att inte gå ut med någon uppdaterad lista i år, vilket de ändå slutligen gjorde

Polisen får kritik för lista

Med anledning av detta gästade Boel Godner (S), kommunalråd i Södertälje, Erik Pelling (S), kommunalråd i Uppsala samt Benjamin Dousa (M), ordförande i Muf samt ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd programmet för att diskutera listorna.

– Jag känner igen mig för våra stadsdelar. Vi har två i mitt område, Rinkeby och Tensta. Det är ganska överensstämmande med det polisen målar upp. Vi har stora problem både vad kommer till våldsbejakande religiös extremism men också det mer vardagliga, 16-17-åringar som rånar och säljer narkotika och begår ganska grova brott. Det börjar sakta men säker röra sig i rätt riktning, säger Benjamin Dousa.

Benjamin Dousa vill se fler poliser och kännbara straff för att kortsiktigt lösa problemen.

– Poliser är frustrerande att de kan ta fast de här unga kriminella men att de släpps ut efter bara några timmar eller någon vecka bara. De här måste få kännbara straff, säger han.

Samtidigt menar han att det är en politisk fråga.

– Man kan inte sticka under stolen med att väldigt hög asylinvandring har bidragit med problem. Det har med en fungerande integrationspolitik från dag ett och se till att alla kommer in i samhället. Att få in integrationspolitiken framåt är A och O, säger han.

Boel Godner på samma ämne:

– För vår del i Södertälje handlar det om att vi sedan åtta år tillbaka har ett tätt samarbete med polisen. För kommunens del så är det skolan som har varit det absolut viktigaste. Att det är kriminalitet i områdena betyder inte att man kan få en fin skolgång.

Kritiken: ”En väldigt tydlig stämpel”

Erik Pelling, kommunalråd i Uppsala, känner också igen sig i polisens lista på utsatta områden – men ser även problem med de offentliga listorna.

– Det kan finnas kritik om polisens listor att det är för mycket hemlighetsmakeri, men jag ser en stor förbättring bara sedan förra året.

Är det fel att offentliggöra?

– Jag tycker man ska kunna ha en saklig diskussion. En nackdel är att det är en väldigt tydlig stämpel som kan verka avskräckande för de som ska investera. Men fördelarna är att vi kraftsamlar som samhälle.

Boel Godner från Södertälje ser dock inga problem med att polisen offentliggör listor.

– Jag håller inte med om det. Jag tror de här områdena är stigmatiserad ändå i och med allt som skrivs om det när det händer saker. Det är välkänt. Våra bostadsområden har varit stigmatiserade länge. Det viktiga är att en stor statlig myndighet tagit greppet.

Benjamin Dousa ser inte heller några problem med listan och menar att man hade sopat problemen under mattan utan den. Men han höjer ett varningens finger.

– Ett bekymmer jag märkt är att väldigt mycket satsas på de här specifika områdena, vilket gör att kriminaliteten flyttar, säger han.

Erik Pelling (S), kommunalråd i Uppsala. Foto: TT NYHETSBYRÅN / Vilhelm Stokstad

