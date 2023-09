Kritik mot polisen efter upploppet: ”Allvarligt”

Helgens koranbränning slutade med ett våldsamt upplopp i Malmöstadsdelen Rosengård. Bilar sattes i brand och stenar kastades mot polisen – oroligheterna fortsatte genom söndagskvällen och inpå måndagsnatten.

Enligt myndighetens egen bedömning stod omkring 10-15 personer bakom våldet. Uppemot 200 andra som var på plats ska ha kollat på det som hände.

Några gripanden gjordes däremot inte. Malmös polisområdeschef Petra Stenkula, som var kommenderingschef för insatsen, har motiverat agerandet i en intervju med TT.

– Vi gör taktiska avvägningar hela tiden kring vad som är lämpligt. Det viktiga för oss är att dokumentera och identifiera. Ibland kan det innebära både en eskalering och en svårare situation om vi väljer att gå in. Vår polispersonal har gjort korrekta bedömningar som jag ser det, säger hon till nyhetsbyrån.

HÄR ÄR ALLA MISSTÄNKTA BROTT FRÅN STÖKIGA SÖNDAGEN Värnhem 13.00-13.45 Våld mot tjänsteman (kastat föremål mot en polis som skadades lindrigt). 13.20 Anstiftan till våldsamt upplopp (två anhållna, 34 och 23 år gamla). 13.30 Ohörsamhet mot ordningsmakten. 13.30 Försök till misshandel (föremål kastades mot Salwan Momika). 13.44 Sabotage mot blåljus. 14.25 Sabotage mot blåljus. Rosengård 22.25 Grovt sabotage mot blåljus och våldsamt upplopp. 22.30 Våldsamt upplopp (kan vara samma brott och misstänkta som förra punkten utreds just nu). 01.22 Grov mordbrand (anlagd brand i garage). Källa: Malmöpolisen Visa mer

Kritiken mot agerandet

Förklaringen kom efter att boende i området kritiserat polisen för att ha varit för passiv. Och efter intervjun har fler kritiska röster tillkommit.

Bland dem finns den moderate riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm, före detta polis. I ett inlägg på X, tidigare Twitter, kritiserar han passiviteten.

”Det är allvarligt. Polisen måste alltid ingripa mot våld som drabbar människor i deras egna bostadsområden”, skriver Fredrik Kärrholm

I ytterligare ett inlägg skriver M-politikern:

”Polisens arbetssätt för att hantera folksamlingar kallas särskild polistaktik (SPT). Metoden bygger på konfliktreducerande principer och är i grunden framtagen för situationer med demonstrationståg. Samtidens våldsamma upplopp har andra dimensioner. En mer offensiv taktik behövs.”

Jomshof: ”Under all kritik”

Även justitieutskottets ordförande Richard Jomshof (SD) har kritiserat polisen.

”Detta är under all kritik. Polisen måste naturligtvis agera kraftfullt när situationer som denna uppstår. Att delta i upplopp, kasta sten och bränna bilar måste ge konsekvenser. In med kravallpolis, fängsla och utvisa i de fall det är möjligt”, skriver han på X.

En tredje kritiker är krigsforskaren Oscar Jonsson. Han har delat intervjun med Petra Stenkula, vars rubrik är ”Polisen: Kan innebära eskalering om vi går in”, och skriver:

”Det kan också innebära ett misslyckande om ni inte gör det.”

DETTA VET VI OM MISSTÄNKA GÄRNINGSMÄNNEN • Det handlar om 10-15 aktivt våldsamma personer på Värnhemstorget och ungefär samma situation på Rosengård. Om det är samma lilla grupp eller flera olika kluster får vidare utredning visa, enligt polisen. • Tidigare erfarenheter visar att det är ”kriminella våldsverkare” som inte är intresserade av yttrandefrihetsfrågor, enligt Petra Stenkula. • Barn fanns på plats på Värnhemstorget, bekräftar polisen. Tidigare har barn i 9- 10-årsåldern funnits på liknande manifestationer och till och med deltagit i stenkastning, men så var det inte i går. ”Däremot är det en olämplig miljö för barn”, säger Petra Stenkula. Källa: Petra Stenkula, polisområdeschef och kommenderingschef. Visa mer

