Kritik mot beslutet om skärpta gränskontroller

På torsdagen beslutar regeringen om intensifierade och stärkta inre gränskontroller i Sverige, meddelade statsminister Ulf Kristersson och justitieminister Gunnar Strömmer vid en pressträff i veckan.

– Den inre gränskontrollen är en åtgärd för att ge förutsättningar för att identifiera personer som kan utgöra ett säkerhetshot eller på annat sätt hota allmän ordning och säkerhet, sa justitieministern.

Cajsa Velden, chef för den nationella gränspolisen, uppger för Ekot att beslutet bland annat kommer att innebära en ökad polisiär närvaro och ett ökat antal gränskontroller.

De tillfälliga gränskontrollerna infördes 2015 och har de senaste åren förlängts halvårsvis, och på olika sätt motiverats med det säkerhetspolitiska läget. Beslut om att förlänga de inre gränskontrollerna togs senast i maj, och gäller fram till november.

KD-politikern kritisk

Även om kontrollerna på till exempel tågen i Öresundsregionen har blivit färre de senaste åren, rör det fortfarande upp starka känslor bland företrädare för handelssamarbete i områdena. Sydsvenska handelskammaren gick så långt att de försökte förklara åtgärden olaglig i domstol, något som dock avslogs.

Nu ska alltså gränskontrollerna i stället intensifieras. Något som väcker en del kritik, även inom regeringspartierna.

Riksdagsledamoten Magnus Jacobsson från Uddevalla, ordförande för Kristdemokraterna i Västra Götaland, ifrågasätter att regeringen inte talar om kostnaderna för begränsad handel och arbetspendling.

Han skriver på plattformen X, tidigare Twitter:

”Min hembygd skadades av inre gränskontroller 2015/16, sen drabbades vi igen under covid. Nu vill tydligen regeringen försvåra vår arbetspendling o handel ännu en gång. Hörde inte ett ord om vad detta kommer att kosta eller hur det påverkar alla som bor vid en gräns. Suck!”

Handelskammaren: ”Leksakspolitik”

Per Tryding, vice vd för Sydsvenska handelskammaren, kallar gränskontrollerna för ”leksakspolitik” och menar att de inte bidrar till ökad säkerhet i landet. Han utvecklar sin kritik i ett mejl till Expressen:

”Under den mest intensiva perioden 2015-16 fick vi statistik som visar att gränskontroller är extremt ineffektivt vad gäller säkerhet, men orsakar stor skada för svensk ekonomi i form av sämre arbetsmarknad och affärsintegration.

Man gjorde omkring 10 miljoner kontroller per år då och beslagtog två (2) vapen per år. Jämför det med vad man tar in bara i Stockholm genom professionellt polisarbete med undersättelse – då är vi uppe 100 gånger så mycket.

I stället borde man skärpa samverkan med polis över gränsen, alltså göra som tv-serien Bron. Det vore en succé även i verkligheten”, skriver Tryding.

