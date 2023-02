Kristersson tar emot Marin mitt i Natokrisen

På agendan står ländernas gemensamma ansökan till Nato, där processen just nu mer eller mindre står stilla, och utvecklingen i Ukraina.

– Det allra första bilaterala utlandsbesöket jag gjorde som statsminister gick till Finland. Nu är det första besöket av en regeringschef till Sverige under EU-ordförandeskapet från just Finland. Våra båda länder har en lång historia av samarbete och gemenskap. Inte minst numera inom EU. Dessutom går vi hand i hand in i Nato, säger statsminister Ulf Kristersson i ett pressmeddelande.

De två ledarna kommer att hålla presskonferens klockan 14:45.

Finländarna vill gå vidare till Nato utan Sverige

Enligt en undersökning av det finska opinionsinstitutet Taloustutkimus vill 53 procent av finländarna som svarat att Finlands Nato inte bör vara avhängigt av hur Sveriges tidsplan ser ut.