De tiotal svenskar som varit utsända av Sida, Migrationsverket och UD har fått lämna landet. De har tillsammans med sina familjer och ett antal medföljande svenskar under morgontimmarna lämnat landet som står på gränsen till fullskaligt inbördeskrig.

På Twitter skriver Kristersson att han är väldig glad över att svensk ambassadpersonal har evakuerats o att situationen i huvudstaden den senaste veckan har varit fruktansvärd.

”Evakueringen ägde rum inom ramen för internationell samverkan och har föregåtts av ett intensivt diplomatiskt fotarbete. Den genomfördes under mycket svåra förhållanden och under stor tidspress”, står det i det pressmeddelande som skickats ut under morgonen.

Evakueringsinsatsen fortsätter så länge säkerhetsläget tillåter säger UD.

Riksdagen blixtinkallades

Under söndagen blixtinkallades riksdagen för att godkänna förslaget att skicka en väpnad svensk styrka till landet för att bistå i evakueringen.

Flera länder har redan i flera vändor börjat plockat hem sina medborgare; Saudiarabien, USA, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Kina är några av dem.

Striderna har pågått sedan lördagen 15 mars. De står mellan landets militär och den paramilitära gruppen RSF, Rapid Support Forces.

De militära styrkorna gjorde gemensam sak när de genomförde en kupp 2021 och störtade diktatorn Omar al-Bashir. Den senaste tiden har styrkorna förhandlat om hur landet ska gå över till civilt styre. Förhandlingarna har skapat spänningar och oroligheter.

Flera människor har dödats i striderna. och FN uppskatta att över 20 000 har behövt fly.

