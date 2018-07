Kriminella pekas ut – bakom dödsbränderna

Minst 74 personer har dött i de stora skogsbränderna som rasar på olika platser i Grekland. Många av de döda tros vara små barn. Över 100 personer har skadats och räddningsarbetare kantar stadens gator för att bekämpa lågorna, skriver Daily Mail.

Vid en villa vid stranden i byn Mati fann räddningsarbetare 26 döda personer. De var både vuxna och barn som enligt uppgifter ska ha kramat om varandra medan de dog.

– De hade försökt hitta en flyktväg, men tyvärr kom de här personerna och deras barn inte ut i tid. Instinktivt, när de såg att slutet var nära, omfamnade de varandra, säger Nikos Economopoulos, chef för grekiska Röda korset, enligt BBC.

Den första branden bröt ut nära turistorten Kineta, fem mil väster om Aten. Enligt inrikesminister Panos Skourletis har elden högsta prioritet i landets räddningsarbete.

Samtidigt som den branden spridit sig har flera nya utbrutit, varav en norr om Aten, och hundratals brandmän arbetar för att släcka dem.

Kriminella pekas ut som misstänkta

Nu kommer oroväckande uppgifter om anledningen bakom infernot. Kriminella personer misstänks ha startat flera bränder samtidigt, för att kunna plundra övergivna hem. Det rapporterar AFP.

– Jag är väldigt oroad över att bränderna startade samtidigt, säger premiärminister Alexis Tsipras och menar att alla räddningsinsatser samlats för att bekämpa bränderna.

Alexis Tsipras har deklarerat en tre dagar lång landssorg till följd av brändernas många offer.

– Vårt land går igenom en obeskrivlig tragedi, sa han i ett framträdande på grekisk tv, rapporterar Sky News.

Grekland får EU-assistans

Grekland bad tidigare EU om assistans och nu är ett cypriotiskt militärflyg med 60 brandmän och två spanska vattenbombningsplans på väg. Turkiet och Italien har också erbjudit sin hjälp, rapporterar The Guardian. Tyskland, Polen och Frankrike har också skickat bistånd i from av plan, fordon och brandmän, rapporterar BBC.

Tidningen The Guardian skriver att majoriteten av offren omkom i sina hem eller bilar i semesterorten Mati, 29 kilometer nordöst om Aten. Dimitris Tzanakopoulos säger enligt The Guardian att det yngsta offret tros vara en sex månad gammal bebis, som dog av att ha andats in rök.

– Mati finns inte ens som bebyggelse längre. Jag såg lik och utbrända bilar. Jag har tur som lever, säger en kvinna i grekiska Skai TV, enligt The Guardian.