Jordbro söder om Stockholm har under den senaste tiden varit hårt drabbat av flera gängskjutningar. Bara under sex veckor under hösten inträffade fyra skottlossningar.

Mordförsöken kopplas till det kriminella Zeronätverket som länge varit etablerat i Jordbro – men som också haft nära band både till mc-gänget Bandidos och Rinkebygäng.

En intern konflikt inom Zeronätverket misstänks vara bakgrunden till skjutningarna den senaste tiden.

Polisens underrättelseuppgifter pekade mot att konflikten började under förra sommaren med att flera gängmedlemmar blev bötfällda internt, och det skapade splittring. Det fanns också uppgifter om våldsamheter mellan gängmedlemmar.

Greps efter biljakt

I förra veckan stoppades den utpekade ledaren på den ena sidan av konflikten av polisens spanare och insatsstyrka och i spåren av det gripandet avslöjades en stor vapengömma.

Han försökte fly men greps efter en biljakt.

I en lägenhet hittades pansarskott, maskingevär och flera pistoler, enligt Expressens uppgifter.

Den 21-årige gängledaren, tre andra unga män och en kvinna har efter fyndet häktats för synnerligen grovt vapenbrott. Kvinnan är tidigare ostraffad men åtminstone en av männen har tidigare kopplats till ”svansen” av underhuggare i Zeronätverket.

Den utpekade ledaren vid ett tidigare gripande. Foto: Polisen

Polisutredningen omfattas av sträng sekretess och senioråklagare Anna Hankkio, som är förundersökningsledare, vill inte svara på några frågor om vapengömman. Hon konstaterar bara att fem personer sitter häktade.

– På grund av yppandeförbud kan jag inte säga något mer om hans inställning, säger gängledarens försvarare, advokat Marcus Lodin.

Synnerligen grovt vapenbrott

Domstolshandlingarna avslöjar inte den exakta adressen för fyndet av vapengömman men det står klart att det synnerligen grova vapenbrottet ska ha begåtts på gatan där kvinnan bor. Inga av männen är folkbokförda på den gatan.

Straffskalan för synnerligen grovt vapenbrott sträcker sig från fyra till sju års fängelse. För att ett vapenbrott ska rubriceras som ”synnerligen grovt” krävs att det handlar om ”ett stort antal vapen eller flera vapen av särskilt farlig beskaffenhet”, enligt rättspraxis.