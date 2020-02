Trio som knivhögg män på Burger King gripna

Överfallet ägde rum på Burger King i centrala Uppsala vid 23-tiden den 2 februari. På övervakningsfilmer från restaurangen syns slagsmålet som urartar när trion drar kniv och utdelar flera hugg mot två män i 30-årsåldern.

Männen filmades när de gick till vild knivattack på Burger King. Foto: Övervakningsfilm / TV3/Efterlyst Männen filmades när de gick till vild knivattack på Burger King. Foto: Övervakningsfilm / TV3/Efterlyst Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Efter att TV3:s Efterlyst visade övervakningsfilmen i förra veckan gick det snabbt.

En av de misstänkta identifierades av tittare och kunde gripas på en adress utanför Uppsala. Den andra gick in till polisstationen och överlämnade sig själv under måndagen och den tredje följde hans exempel och överlämnade sig, i sällskap med en advokat, under onsdagen.

Hur tolkar du det här? frågar programledare Hasse Aro kommenderingschefen Jale Poljarevius.

– Att man har gett upp, mer eller mindre. Bilderna är så pass bra och informationen är så pass bra att det inte är någon idé, säger Jale Poljarevius

Jale Poljarevius, kommenderingschef för polisen i Uppsala. Foto: TV3 / TV3

Trion är nu frihetsberövade som misstänkta för den grova misshandeln och utredningen fortsätter och har fått en rejäl skjuts framåt.

LÄS MER: Två blev knivhuggna i ryggen på Burger King

LÄS MER: Polischefens tack till allmänheten i Uppsala