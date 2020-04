I april 2015 är en av administratörerna bakom marknadsplatsen för droger som tidigare kallats för Flugsvamp förbannad. En ”admin” ska ha pensionerat sig med en stor summa bitcoin – den digitala valuta som stegrat i värde och blivit populär bland moderna kriminella eftersom den är anonym och går att växla ut i traditionella pengar.

Och att alla löften om att handel med narkotika på Flugsvamp skulle vara riskfri visat sig vara fel tvingas den ansvariga att erkänna.

”För ca ett halvår sedan skedde det som ingen trodde skulle ske. Svensk polis fick rejäl hjälp av Europol, FBI och andra tvivelaktiga bokstavskombinationer som gjorde ett omfattande tillslag runtom i världen”, skriver administratören till kunderna och säljarna på marknadsplatsen.

Lösningen blir nya ”Flugsvamp 2.0” som lanseras som ett ”systembolag för narkotika” av grundarna i april 2015. En ”admin 6” tar över och lovar att säljare och köpare inte ska riskera att bli avslöjade.

Flugsvampsidan på darknet. Foto: Polisen

All handel på nya Flugsvamp ska ske på ”darknet”. Kriminella hoppas att darknet ska vara en säker plats i skuggan av det öppna internet där alla ska kunna vara anonyma. Myten om ”darknet” har tidigare krossats av FBI när marknadsplatsen ”Silk road” släcktes ned och den ansvariga greps av polis.

Till skillnad från tidigare förbjuds all försäljning av vapen på Flugsvamp 2.0. All annonsering ska handla om droger och de får bara säljas inom Sveriges gränser för att det inte ska bli problem med tullen, deklarerar den nya administratören.

”Med nya krafter, förbättringar och vassare säkerhetsupplägg kommer en nedtagning av sidan vara ogenomförbar”, lovar den sjätte administratören.

”KOKAIN KRISTALL TOP! TOP! TOP!”

”Dunder hasch, mjuk, oljig, fräsch, doftar gräs”

”Bäst i test tjack med pusch!!”

Den misstänkte ”sjätte administratören” och sedelbuntar som hittas hemma hos honom. Foto: Polisen

Flugsvamp 2.0 blir snabbt populär bland svenska knarklangare och narkomaner som inte vill göra affärer på ett förortstorg. Säljformuleringarna på darknetsidan vässas för att locka köpare.

”Systembolaget för narkotika” blir så populärt att det motsvarar ett överfullt Globen när polisen till slut tar ned sidan och kommer in i datorservrarna. 17 000 svenska köparkonton har då registrerats, 600 säljare har registrerat sig och 140 säljarkonton är aktiva när polisen slår till.

Säkerhetsupplägget på Flugsvamp 2.0 har redan läckt som ett såll under flera år när polisen slår till i september 2018. I 13 stora narkotikarättegångar om svensk knarkhandel på Flugsvamp 2.0 har de dömda fått sammanlagt 64 års fängelse. Tre svenskar har dömts till tio års fängelse var efter att ha sålt droger på marknadsplatsen – och sajten har stängts ner.

Två skånska bröder, som haft säljarkontot ”urbansgrejer” på darknetsidan, avtjänar nu tio års fängelse efter att ha dömts för att ha sålt narkotika 2 200 gångar.

Svensk elitpolis vid den Nationella operativa avdelningen, NOA, har under flera år infiltrerat narkotikahandeln på Flugsvamp 2.0 och även haft hjälp av amerikanska FBI och polis i 24 andra länder i en polisoperation som döpts till Kinopio efter en Super Mario-svamp i Nintendos spelvärld.

Målet har varit att avslöja ”den sjätte administratören”.

Den misstänkte sitter nu anklagad för synnerligen grovt narkotikabrott i en rättegång som pågår under våren i Stockholms tingsrätt. Han greps av polis i september 2018.

Den misstänkte besöker en bank i Hongkong. Foto: Polisen

Häktesvakterna tar fram ett så kallat Breivikbälte när han reser sig upp för lunch under en rättegångsdag. Hans handbojor fjättras i det breda midjebältet med hänglås efter förmiddagens genomgång av bitcoin och knarkhandel.

Hans vakna advokat Kinora Awrohum sitter vid hans sida och någon meter bort sitter hans andra försvarsadvokat, Sveriges före detta justitieminister Thomas Bodström. Awrohum har hittat dokument som polisen inte tagit med i förundersökningen som handlar om FBI:s inblandning och det blir en del av försvaret som går ut på att visa att han är oskyldig.

– Vi kommer för det första kunna visa att polisen är helt fel ute när de påstår att det bara är en person som har skött det här, har Thomas Bodström konstaterat inför rättegången.

Mannen i Breivikbältet anklagas för att ha varit den ”sjätte administratören” för Flugsvamp-marknadsplatserna. Under hans tid som ansvarig ska Flugsvamp 2.0 omsatt 370 miljoner kronor på svensk narkotikahandel.

Han ska ha fått tre procent av omsättningen i provision, enligt åklagarna från Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Det innebär att han tjänat 11 miljoner kronor men efter att bitcoin ökat kraftigt i värde motsvarar det över 100 miljoner i vinst.

Polisen och åklagarnas bild av hur narkotikahandeln organiserats på darknetsidan. Foto: Polisen

Resor, lyxinköp och sedelbuntar blir därför vid sidan av vittnesmål och tekniska analyser av datatrafik och bitcoinbetalningar en viktig del i bevisningen mot mannen.

Polisens kartläggning av mannens ekonomi visar att han under sex års tid drar in 200.000 kronor i lön samtidigt som fem miljoner kommer in på kontot från bitcoinväxling. Men han misstänks också ha tvättat pengar i Panama, Bulgarien och Hongkong för att undvika spår på det svenska bankkontot.

Polis i Hongkong spanar mot honom på uppdrag av svensk polis när han tar ut pengar på en bank. Bilderna från bankbesöket i Hongkong finns nu med i bevisningen mot ”den sjätte administratören”. Han flyger hem några dagar senare och spanare noterar att han låser in väskan på Centralstationen i Stockholm.

Mannen på Centralstationen i Stockholm efter Hongkongresan.

I en mobiltelefon har polisen också hittat bilder från ett besök i Panama. Mannen bor på ett lyxhotell och skickar en vacker morgonbild till en kvinna i London. Det finns också bilder som visar att han skaffat ett ID-kort i Panama.

Sedlar är ett annat återkommande tema i hans kommunikation med Londonkvinnan. Han skickar en bunt till henne som en present och hon skickar vidare en bild på en tomte som ser ut att bada i massvis med sedlar till en väninna. Londonkvinnan är också åtalad för penningtvätt.

Polisens kartläggning visar att mannen under ett års tid reser i ett rasande tempo till Sri Lanka, Vietnam, skidorten Val d’Isère, Kambodja, Thailand, Rom, Dubai, London och Bangkok. Han bor på lyxhotell och betalar med bitcoin när han bokar via nätet.

I London besöker han bland annat Louis Vuitton och köper ett par röda skor för motsvarande 7 300 kronor och senare skickar han en bild på en enorm samling av märkesskor till en kompis.

I Dubai köper han en Lamborghini för 4,2 miljoner kronor och betalar drygt 600 000 kronor i handpenning.

Nu riskerar han ett långt fängelsestraff om han döms och i en video om tillslaget hotar också polisen att gripa de som handlat på Flugsvamp 2.0. Enligt polisen har tusentals misstänkta säljare och köpare identifierats och de riskerar nu att straffas för sina handlingar på darknet.

