Svensk toppjurist anhållen – misstänks för våldtäkt

I slutet av januari inleddes en förundersökning mot toppjuristen, som är bosatt i Mellansverige. Han har varit involverad i flera uppmärksammade mål.

Våldtäkten ska ha skett i december. Förundersökningen inleddes i slutet av januari och i går anhölls juristen, enligt Expressens uppgifter.

Åklagaren i det aktuella ärendet vill inte kommentera annat än att en person är anhållen misstänkt för våldtäkt.

– Jag har en misstanke om en våldtäkt i december. I det här läget kan jag inte säga någonting, säger åklagaren.

Mannen fick en försvarare under måndagen eftersom förhör planerades hållas under eftermiddagen, enligt en handling som åklagaren lämnat in till tingsrätten.

Brottet skedde vid årsskiftet

Det misstänkta brottet skedde ett par månader före gripandet, enligt polisens presstalesperson.

– Han är gripen måndag morgon den 8 mars misstänkt för ett allvarligt brott. Anmälan är från cirka årsskiftet och sedan har man jobbat med den här utredningen fram till i måndags då han frihetsberövades, säger polisens presstalesperson.

Än så länge är det tidigt i utredningen.

– Vi jobbar vidare med misstankarna och ärendet är i en känslig fas. Det är ett sådant brott där det mesta är under stark sekretess, säger presspolisen.

Åklagaren har nu till på torsdag att besluta om mannen ska begäras häktad.

Målsägandebiträdet vill inte ge några kommentarer.