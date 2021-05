Stor innerstadsbordell avslöjad i ny offensiv

Under 2020 gjorde polisen tre olika ”Insats torsk” där en större grupp poliser under en veckas tid kraftsamlade mot sexhandeln i Stockholm. Totalt greps 110 sexköpare under de tre insatsveckorna.

Men sexhandeln har fortsatt och därför tog polisledningen under våren beslut om en ny specialinsats, enligt Expressens uppgifter.

Spaning på nätet gav en bild av att flera större lägenhetsbordeller var aktiva och att det handlade om adresser i Stockholms city.

Under den senaste veckan har polisen kontrollerat adresser med misstänkt sexhandel och direkt gav det resultat på en adress i Stockholms innerstad, uppger en källa med insyn för Expressen.

Ett stort antal sexkunder greps under kort tid redan i början av insatsveckan på den adressen.

Tillslag vid lägenhetsbordell under tidigare ”Insats torsk”. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Lyssnar efter samlagsljud

”Insats torsk” följer en manual som tagits fram av kriminalinspektör Simon Häggström, som länge jobbat mot prostitution och människohandel.

Efter spaning på nätet och kontakter under falsk identitet söks aktuella adresser upp för yttre spaning. Män som inte verkar höra till aktuell adress övervakas diskret för att se om de söker sig till en särskild lägenhet.

För att bekräfta misstankar om sexhandel lyssnar polisens spanare efter bland annat samlagsljud utanför en aktuell bostad.

Utsatta kvinnor erbjuds hjälp

Den hemliga insatsen under den senaste veckan har gett resultat i form av flera gripna sexköpare. Det exakta antalet sammanställs nu av polisen och kommer att presenteras under tisdagen.

– Jag kan inte prata nu, säger Simon Häggström som lett insatsen när Expressen når honom på måndagseftermiddagen.

Flera av kvinnorna som poliserna mött har kommit från några av världens fattigaste länder och de har erbjudits hjälp att lämna livet som prostituerade.

Socialtjänsten har under veckan jobbat tillsammans med polisen för att ta hand om de utsatta kvinnorna.

Stockholmspolisens människohandelssektion har samtidigt gjort ytterligare ett tillslag mot misstänkta bordeller på massagesalonger i södra Stockholm. Det ska dock inte haft något samband med ”Insats torsk”.

I senaste ”Insats torsk” avslöjades en stor lägenhetsbordell i Skatteskrapan i Stockholm. Här grips en sexköpare där. Foto: ALEX LJUNGDAHL