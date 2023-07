På inspelningen från polisens kroppskamera säger mannen ”fuck around and find out, jävla feministslödder” och ”hoppas hon dör”.

Några minuter innan hade 28-åringen överfallit två främmande kvinnor och slagit dem medvetslösa efter en krogkväll i Sundbyberg.

För tre veckor sedan pausades rättegången, och mannen förblev på fri fot i väntan på en rättspsykiatrisk undersökning.

I söndags greps han igen – misstänkt för att ha mördat sin mormor.