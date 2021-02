Skottet gick in genom dotterns fönster i Vällingby

Sex kulhål syns i en busskur, ett i ett lägenhetsfönster. Under lördagskvällen sköt polis en man i 60-årsåldern som hotade polisen med ett vapen. Mannen avled under natten på sjukhus. En förlupen kula från skottlossningen gick in genom fönstret i Azad Barwarys lägenhet.

Han berättar att han inte var hemma när skottlossningen ägde rum.

– Vi var i Sätra hemma hos min kusin, plötsligt ringer grannen och säger till oss att det varit en skottlossning precis bakom huset, vid busshållplatsen.

– Sen ringer polisen och säger att det eventuellt har gått ett skott genom vårat fönster. Så jag åker från Sätra för att lämna nycklarna till polisen, eftersom polisteknikerna vill komma in och kolla.

Bild från dotterns rum. Foto: Privat
Bild på skotthålet utifrån. Foto: Alex Ljungdahl

Skottet gick in i dotterns rum

När Expressen pratar med Azad står han utanför polisstationen i Solna. Han ska just hämta sina nycklar för att åka hem till sig. Han berättar att det var väldigt skönt att ingen var hemma när skottlossningen ägde rum.

– Jag har ju tre barn och det var i min dotters rum som den gick in genom fönstret, säger Azad Barwary.

– Ingen var hemma.

Oklart vem som sköt

Den man i 60-årsåldern som sköts till döds av polisen bar enligt polisen ett vapen vid tillfället då han uttryckte hotet. Huruvida mannen själv avlossade några skott har polisen presstalesperson Åsa Wallentin inga uppgifter om. Hon säger att hon inte kan kommentera om mannen bar ett skjutvapen.

– Det är en del av förundersökningen, säger hon.

Åklagare vid den särskilda åklagarkammaren har upprättat en förundersökning om tjänstefel, vilket är rutin.