Sabina släpptes från akutpsyk – tog sitt liv

Sabina var en mångsysslare som hann med mycket under sina 64 år.

När coronapandemin bröt ut föll hon in i en depression.

Nu har det snart gått två veckor sedan hon tog sitt liv.

Frågan varför myndigheterna inte grep in efter två självmordsförsök hänger kvar i luften – och kommer utredas av både polisen och vården.

”Hon hade fortfarande kunnat vara i livet. Det är hon inte – och jag vill inte att detta ska hända någon annan”, säger Sabinas son Niklas. Foto: PRIVAT

Sonen Nikolas förbereder begravningen. Genom att berätta om vad som hände hoppas han att moderns död kan få betydelse.

– Hon hade fortfarande kunnat vara i livet. Det är hon inte – och jag vill inte att detta ska hända någon annan, säger han.

Morgonen den 4 november lämnade Sabina hemmet i Kista i västra Stockholm. Hennes sista timmar i livet finns till stor del dokumenterade i polisens händelserapporter:

09:27 . Polisen rycker ut till tunnelbanestationen i Husby efter larm om att resenärer på perrongen förhindrat ett självmordsförsök. Patrullen omhändertar Sabina och kör henne till psykakuten på Kungsholmen i Stockholm.

Efter en undersökning fattar läkare beslut om att Sabina inte ska tvångsomhändertas och hon försätts på fri fot.

Hit kan du vända dig om du mår dåligt 1177 VÅRDGUIDEN Vårdguiden kan hjälpa till att ge svar på frågor om psykisk ohälsa. Det går också att läsa tidigare ställda frågor eller skicka in en egen fråga anonymt. Mer information finns på www.1177.se. MIND, SJÄLVMORDSLINJEN Självmordslinjen har öppet varje dag dygnet runt. De finns på telefonnummer 90101 men de har även en chatt på https://chat.mind.se/ MIND, FÖRÄLDRATELEFONEN Mind har även en föräldratelefon dit föräldrar till personer som mår dåligt kan vända sig. 020-85 20 00. Mer information finns på www.mind.se BRIS, BARNENS TELEFON Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att få prata med en kurator. Numret är 116 111. Det är gratis och du får vara anonym. SPES Anhöriga till människor som tagit sitt liv kan vända sig till SPES för stöd och hjälp. Numret är 08 – 34 58 73. Mer information finns på www.spes.se. JOURHAVANDE MEDMÄNNISKA Jourhavande medmänniska driver en telefonjour som är öppen för alla att ringa. 08-702 16 80. Mer information på www.jourhavande-medmanniska.se. Visa mer Visa mindre

11:12. Från entrén till kliniken går Sabina ett par hundra meter till Stadshagens tunnelbanestation. Hon gör en ansats att hoppa ner på spåret men en man som väntar på samma tåg lyckas stoppa henne i sista ögonblicket.

Polisen anländer till platsen och kör Sabina tillbaka till psykakuten. Efter en undersökning fattar läkare återigen beslut om att hon inte ska tvångsomhändertas för psykiatrisk vård.

13:49. Från psykakuten går Sabina samma väg till Stadshagens tunnelbanestation, där hon tar sitt liv.

Sonen Nikolas vill inte beskriva Sabina som ett offer. Tvärtom var hon fram till den sista tiden en stark och levnadsglad kvinna med många vänner och stort socialt engagemang.

Hon arbetade under många år som slöjdlärare och med frågor rörande internationell solidaritet på ett fackförbund.

– Hennes hjärta fanns i att hjälpa den lilla människan. Folk som var utsatta för förtryck och orättvisor på olika sätt, säger Nikolas och fortsätter:

– Hon hade väldigt nära kontakt med sina barnbarn och var världens bästa farmor. Även sista tiden, då hon mådde som sämst, kämpade hon verkligen för att komma på benen för sina barnbarns skull.

Sabina hade haft perioder i livet då hon kämpat mot psykisk ohälsa, ofta med många års mellanrum, berättar Nikolas.

– De gångerna fick hon hjälp och hon kom alltid tillbaka starkare på andra sidan.

I våras blev Sabina långtidssjuk med feber och huvudvärk som inte gav med sig på flera veckor. Om hon var sjuk i covid-19 är omöjligt att veta – så tidigt gjordes inga allmänna tester.

Efter tillfrisknandet fanns en ångest kvar. Sabina föll in i en depression.

– Hon började bli äldre och var rädd för att bli sjuk igen och att det skulle bli värre. Samtidigt hade hon vänner som gick bort i covid, säger Nikolas.

Sabina och Nikolas träffades varje vecka, gick långa promenader med några meters mellanrum och pratade om livet och världen. Men det var ofrånkomligt att pandemin gjorde Sabina mer ensam.

– Även om hon hade många vänner som hörde av sig så blev hon mer isolerad, säger Nikolas.

Under hösten blev depressionen mer påtaglig. Under en period la Sabina in sig själv för psykiatrisk vård och vid flera tillfällen när hon inte kände att livet längre var värt att leva ringde hon ambulans.

Hon fick elektrochockterapi och mådde bättre under några veckor – för att sedan falla in i djup depression igen.

– Jag fick intrycket att hon uppfattade det som att psykiatrin hade gett upp i hennes fall, säger Nikolas.

En timme efter Sabinas död upprättade en av polismännen som varit i kontakt med henne under dagen en anmälan. I den står:

”Tjänstefel genom att ansvarig läkare (...) brustit i sitt tjänsteutövande genom att inte fatta beslut om ett tvångsomhändertagande trots att Sabina var uppenbart suicidal.”

Ärendet leds nu av kammaråklagare Alexandra Bittner, som fattat beslut om att inleda förundersökning.

Sabinas fall kommer att utredas både internt av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) samt av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

I mejl skriver SLSO:s presstjänst:

”Det kommer att göras en lex Maria. Om vi förklarar orsaken till lex M-anmälan går vi in på det enskilda ärendet, vilket vi inte kan göra.”

Nikolas välkomnar utredningarna. Han har svårt att förstå varför hans mamma inte blev tvångsomhändertagen enligt LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård.