Pappan: Såg rånarna tejpa min fru och son

En rånvåg har sköljt in över Stockholm. Den senaste tiden har flera uppmärksammade kupper skett. Rånarna har varit ute efter exklusiva klockor – och deras måltavlor har varit förmögna människor i stadens mer fashionabla kvarter.

Efter två snarlika händelser på Östermalm och på Lidingö i måndags gick polisen ut och varnade för trenden:

”Ett av flera tillvägagångssätt för att komma in i en bostad är att en person – man eller kvinna – ringer på dörren och utger sig för att de ska lämna någon typ av bud. På detta sätt lurar sig gärningspersoner in i bostaden då okända personer tränger sig in när dörren öppnas.”

Exakt det förloppet utspelade sig på måndagskvällen i en takvåning på Östermalm. Då var det en kvinna som presenterade sig som ett blombud som ringde på dörren, berättar pappan i familjen för Expressen.

– När min 13-årige son öppnade dörren kom två maskerade killar fram. Den ene satte en pistol i ansiktet på honom, säger familjepappan.

”De silvertejpar min son och min fru”

Pappan befann sig i en annan del av våningen när männen tog sig in. När han hörde tumultet gick han för att se efter vad som skedde, säger han.

– När jag kommer ut håller de på och silvertejpar min son och min fru i soffan. Det var som på film. Det går inte att beskriva känslan.

Gärningsmännen bar identiska träningsoveraller, identiska skor, svarta handskar och balaklava – så kallad rånarluva.

Mannen i familjen har haft ett stort klockintresse sedan han började tjäna pengar i 20-årsåldern. Sedan dess har han som privatperson haft Rolex och gjort klockaffärer.

Det stod tidigt under rånet klart att rånarna visste precis vad de var ute efter: En Rolex Daydate i guld, värd uppemot en halv miljon kronor.

Problemet för rånarna? Mannen sålde klockan för ett halvår sedan.

– Jag vet inte hur de fått reda på att jag har haft den. Jag tycker att jag har varit försiktig. Jag har inte visat den på sociala medier. Om jag varit ute på middag har jag sett till att skydda den. Om jag har promenerat hem har jag tagit av mig den och stoppat den i fickan.

Däremot tog rånarna fruns Rolex, värd omkring 200 000 kronor.

”Kändes som de gjort det förut”

Medan frun och sonen satt fasttejpade i soffan vallade rånarna pappan genom lägenheten i jakt på värdesaker.

– Jag gick dem till mötes och försökte hålla mig lugn. Jag var rädd för att de skulle göra familjen illa. En hade kniv och en hade pistol men de höll sig lugna och skadade oss inte. De kändes proffsiga, som att de gjort detta förut, säger han.

Mannen visade rånarna fruns smyckeskrin, men de var inte intresserade, säger han.

– De lyfte på locket och stängde igen. De var bara intresserade av klockor.

När gärningsmännen gått igenom lägenheten tejpade de även fast pappan i familjen. De sa till honom att vänta fem minuter innan han kunde ringa polisen. På vägen ut tog de en Louis Vuitton-väska.

Några minuter efter SOS-samtalet var polisen på plats. Familjen fick sova borta för att polisen skulle söka igenom lägenheten efter spår som kunde hjälpa till i utredningen. Med ett par dagars distans till rånet väntar familjepappan fortfarande på sin känslomässiga reaktion.

– Jag är förvånansvärt lugn, men jag väntar på att det ska komma ikapp mig. Jag försöker vara stark för familjen. Det är min son som har tagit det värst.

DHL-klädd liga stoppad

Måndagens rån på Östermalm är bara ett i raden.

Enligt uppgifter till Expressen skedde ett liknande rån på tisdagseftermiddagen i Barkarby. Även i det fallet var det en kvinna som ringde på dörren – följt av att två maskerade och beväpnade män trängde sig in i bostaden. Gärningsmännen tog en exklusiv klocka och andra värdesaker innan de försvann från platsen.

I fredags stoppades en liga utklädda till DHL-bud i centrala Stockholm. Enligt uppgifter planerade männen ett klock- och väskrån mot en näringslivstopp på Östermalm.

Flera av de häktade har kopplingar till nätverket ”Headshotligan” som enligt polisen varit en av Stockholms mest våldsamma kriminella grupperingar de senaste åren. Nätverket misstänks vara inblandat i flera skjutningar.

För en vecka sedan skrev även tv-profilen Martin Björk att han blivit utsatt för ett klockrån av beväpnade män i bostaden. På Instagram skrev han:

”För några dagar sen utsattes jag o min familj för ett väpnat rån i vårt hem på Gärdet i Stockholm. Fyra män med pistol tränger sig in i vår lägenhet i jakten på en klocka som dom visste att jag hade. Allt gick väldigt snabbt o innan vi visste ordet av så hade dom tagit vad dom kom för, hotat oss till livet o sedan lämnat lägenheten.”

