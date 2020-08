Ny rättegång väntar mot ”Lilla hjärtats” mamma

Fallet kring den treåriga flickans död har varit ett av årets mest uppmärksammade. Flickan, som blivit känd som ”Lilla hjärtat” i medierna, hittades död i familjens hem i Norrköping i januari.

Lilla hjärtat och fostermamman Melinda Jacobs. Foto: PRIVAT

Efterspelet har handlat om huruvida myndigheterna gjort tillräckligt för att förhindra flickans död och ifall det var lämpligt att hennes biologiska föräldrar, som haft ett dokumenterat missbruk, hade vårdnaden.

Både pappan och mamman häktades. Pappan avled efter en tid i häkte. Mamman åtalades för mord och kammaråklagare Anna Lander yrkade på 14 års fängelse.

Ny rättegång väntar

Men efter rättegången släpptes mamman. Hon dömdes senare till 21 månaders fängelse för grovt vållande till annans död, ett straff som hon redan avtjänat genom sin tid i häkte.

Nu meddelar kammaråklagare Anna Lander att hon överklagar domen. Därmed väntar en ny rättegång mot ”Lilla hjärtats” mamma, nu i Svea hovrätt.

Lander vill att hovrätten ändrar domen mot ”Lilla hjärtats” mamma till mord i första hand, synnerligen grov misshandel och vållande till annans död i andra hand.

– Jag överklagar domen eftersom jag anser att tingsrätten har gjort en felaktig värdering av den åberopade bevisningen. Händelsen rörande flickans död utspelade sig på en begränsad yta i en lyhörd lägenhet och under ett utdraget tidsförlopp. Mamman var under denna tid i bostaden. En vårdnadshavare har en skyldighet att ingripa och skydda sitt barn från att inte utsättas för våld eller förgiftning. Jag anser att jag under huvudförhandlingen i tingsrätten kunde visa att mamman inte fullgjorde denna skyldighet, säger hon i ett pressmeddelande.

Hon fortsätter:

– Hon har underlåtit att omgående ta dottern till sjukhus eller att tillkalla sjukvårdspersonal. Jag menar därför att hon berövat sin dotter livet på ett sätt som ska rubriceras som mord i enlighet med mitt förstahandsyrkande

Lilla hjärtats mamma. Foto: POLISEN

MER OM LILLA HJÄRTAT: Undernärd och drogad – sliten mellan familjer