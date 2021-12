Mordrättegång avbryts – åtalad pekar ut sin bror

I september förra året sköts en man ihjäl på Årstabron i Stockholm. Han hade länge rört sig i ledarskikten i gäng i södra Stockholm men nu hamnat i konflikt och utsatts för flera mordförsök.

Två män har åtalats för att ha skjutit ihjäl honom på bron – en ung man från Årstanätverket som misstänks ha tagit uppdraget som torped och mordoffrets bästa vän som lurat ut honom till bron och mordfällan.

En tredje man har också åtalats för mord i rollen som beställare och organisatör. Det handlar om en gängledare som varit aktuell i flera rättegångar om grova brott och som också tidigare var vän med mordoffret.

Enligt åklagaren har de av okänd anledning hamnat i en konflikt som gjorde att gängledaren beställde mordet.

Gängledarens bror utpekad

En tung del av bevisningen i mordrättegången är Anomchattar mellan den misstänkta mordbeställaren och den utpekade torpeden. Anom var ett chattverktyg som konstruerats och marknadsförts av FBI och som övervakades i realtid och där svensk polis nu fått ta del av kommunikationen.

Åklagare och polis har varit övertygade om att gängledaren chattat från ”beställarkontot”. Men efter att hans försvarsadvokat Robin Söder ifrågasatt den slutsatsen har rättegången avbrutits, rapporterar podden ”Säkerhetssalen”.

När försvaret kontrade på åklagarens bevisning pekades gängledarens bror ut som mannen bakom chattarna. Även han är gängkriminell och var tidigare vän med mordoffret. I sin sakframställan poängterade advokat Söder att de två bröderna både har liknande namn och är lika till utseendet.

Att bröderna påminner om varandra utseendemässigt spelar roll för en bild som finns i förundersökningen, där användaren till telefonen har fotat av skärmen. Enligt åklagaren kan man se den mordåtalade mannens spegelbild. Advokaten gör nu gällande att det lika gärna skulle kunna vara hans bror.

Rättegången har stoppats

Även om chattverktyget Anom marknadsfördes som säkert har användarna varit försiktiga med att avslöja sina riktiga identiteter i kommunikationen och under mordutredningen har därför stor kraft lagts vid att slå fast att gängledaren ligger bakom mordchattarna – och de uppgifterna presenterades i början av rättegången av åklagaren.

Försvarsadvokat Robin Söder pekade dock på flera punkter där det i stället skulle vara mer troligt att det var brodern som chattade. Det handlade bland annat om att den hemort som den utpekade mordbeställaren uppgett är broderns, inte gängledarens.

Söder noterade också att chattanvändaren påstod att han var i Göteborg när klienten i själva verket var i Norrköping enligt mobilmastuppkopplingar.

Rättegången stoppades efter försvarets invändningar och åklagaren Lisa dos Santos har nu gett polisen i uppdrag att fortsätta mordutredningen och kontrollera uppgifterna.

Tidigast den 13 december kan rättegången börja på nytt.

”Inget har pekat i den riktningen”

På frågan om detta inte borde utretts tidigare säger försvarsadvokat Robin Söder:

– Utredarna borde kanske ha funderat på den här möjligheten tidigare. När strafflatituden sträcker sig upp till livstids fängelse för mord måste saker utredas noga och det kanske inte har gjorts här.

Vilket ansvar har din klient som inte uttalat sig i polisförhören och inte sagt något om detta tidigare?

– Han har rättigheten att inte säga något under förhör och begagnat sig av den. Något mer vill jag inte kommentera om det, säger Robin Söder.

Han lägger också till att det inte handlar om några nya uppgifter. I allt väsentligt finns de i mordutredningen men han menar att det handlar om att ”läsa saker lite noggrannare”.

Åklagaren Lisa dos Santos poängterar att mordåtalet mot de tre männen står fast och på frågan om uppgifterna som försvaret nu pekar på borde utretts tidigare svarar hon:

– Det är inte en uppgift som varit intressant tidigare under utredningens gång. Ingenting i utredningen har pekat i den riktningen.

Rättegången om mordet på Årstabron fick även avbrytas tillfälligt under inledningen. Flera av de mordmisstänktas vänner var på plats men kördes ut från rättssalen efter att de hamnat i bråk med mordoffrets familj.

En stund senare greps flera av dem utanför tingsrätten efter misstankar om att de planerade mörda en person med koppling till mordoffret som väntades till tingsrätten under dagen. Polis kom då in i säkerhetssalen och rättegången avbröts under en stund. En av de gripna den gången var den misstänkte mordbeställarens bror – samma person som nu pekas ut av honom.

