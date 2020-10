Mordet på Tommie Lindh – nu kommer tingsrättens dom

Det var på en efterfest i Härnösand i maj som ett sällskap hade efterfest hemma hos gymnasieeleven Tommie Lindh, 19, i Härnösand. Men festligheterna förvandlades till mord och våldtäkt under natten.

Tommie Lindh, 19. Foto: Privat

En 23-årig man som kommit till festen via en kompis misstänks ha tvingat in en kvinnlig gäst på toaletten och våldtagit henne under knivhot.

Efteråt ringde kvinnan Tommie Lindh och tillsammans larmade de polisen.

Skrattar: ”Jag har dödat honom”

Men under tiden hann 23-åringen gå till attack – och mörda Tommie med sin kniv, enligt misstankarna. Kvinnans vittnesmål om 23-åringens agerande efteråt:

– Då skrattar (den misstänkte), och säger, eh, jag har dödat honom. Och så riktar han kniven mot mig säger att jag får följa med. För annars kommer det se ut samma sak för mig.

Medan Tommie Lindh låg döende av knivskador våldtog mannen kvinnan igen, enligt misstankarna.

Klockan 11 på måndagen meddelar Ångermanlands tingsrätt sin dom. Åklagaren har yrkat på livstids fängelse.