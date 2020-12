Det var i söndags som mannens syster gick i i lägenheten och gjorde den makabra upptäckten. I bostaden fann hon den 41-årige mannen. Han var tandlös, benen var täckta av sår och han kunde knappt gå.

Systern har berättat för Expressen:

– Det var som att gå från verkligheten och rakt in i en skräckfilm.

– Det var urin, smuts och damm. Det luktade liksom ruttet.

Polisen misstänker att mamman har hållit honom isolerad i bostaden sedan han togs ur skolan när han var 13 år.

Nu pågår en omfattande brottsutredning för att klarlägga vad som skett.

– De har bott i en lägenhet där de verkar ha varit isolerade. Mamman är anhållen misstänkt för olaga frihetsberövande, grovt vållande av kroppsskada och grovt vållande till sjukdom, säger kammaråklagare Emma Olsson som nu leder förundersökningen.

Mannen har inte kunnat berätta

När Expressen talade med åklagaren på tisdagseftermiddagen hade ingen av de inblandade ännu lämnat någon version till polisen.

Ett första förhör med modern hölls senare samma dag. Sonen kommer att förhöras först under onsdagen.

– Polisen har pratat med honom för att bilda en uppfattning om hans psykiska status. Han är hörbar men har egentligen inte berättat något om händelsen. Jag har sett att det förekommer medieuppgifter att han enligt polisen ska ha sagt att detta skett mot hans vilja, men det är inget han har sagt till utredarna och vi vet inte var uppgiften kommer ifrån, säger Emma Olsson.

Den inlåsta mannen hittades skadad i lägenheten i södra Stockholm. Foto: SVEN LINDWALL

Sonen fördes till sjukhus i ambulans i samband med att systern hittade honom i lägenheten. Hans skador betecknades då som allvarliga.

– Han har skador på kroppen men vi vet inte om de har orsakats av vanvård, infektion från sår eller om det är våld som ligger bakom, säger Emma Olsson.

– Jag vill inte spekulera innan vi vet vad parterna kommer att berätta och innan vi vet vad rättsläkaren gör för fynd.

Beslutar om häktning

Lägenheten är avspärrad och under dagarna som gått sedan polisen kopplades in har man gjort en teknisk undersökning. Under den närmsta tiden kommer polisen att förhöra en lång rad vittnen som haft olika typer av koppling till familjen.

– Vi ska försöka kartlägga vad det är som har inträffat och hur det är möjligt att en person bara försvinner från samhället så som han verkar ha gjort. Vi måste gå tillbaka till gammal dokumentation från skolan, socialtjänsten och liknande för att se när sista kontakten med samhället skedde, säger Emma Olsson.

På onsdagseftermiddagen kommer åklagaren att fatta beslut om huruvida hon ska begära mamman häktad eller om hon ska försättas på fri fot.

