Mamman om ”Lilla hjärtats” död: ”Gick in i en dimma”

Det var i januari som den treåriga flickan, som kallats ”Lilla Hjärtat”, hittades död i föräldrahemmet i Norrköping.

Både modern och fadern frihetsberövades misstänkta för brott.

17 februari kom beskedet att pappan gått bort i häktet. Enligt åklagarmyndigheten fanns inga tecken på brott eller självmord.

Nu står modern åtalad för i första hand mord och i andra hand grovt vållande till annans död samt synnerligen grov misshandel.

Slogs och drogades

Utredningen har visat att flickan utsatts för trubbigt våld, samt att hon blivit drogad med narkotiska preparat. I stämningsansökan står:

”Det utövade våldet tillsammans med intag av de narkotikaklassade preparaten har lett till att hon avled.”

Under utredningen har modern nekat till brott. I förhör har hon sagt att hon tog droger och ”gick in i en dimma” under dagarna kring dotterns död.

– Jag borde inte ha stoppat i mig någonting överhuvudtaget som jag inte hade förskrivet. Men jag tycker att det är skillnad i att brista i sitt föräldraansvar och vara orsaken till att någon dör, har mamman sagt i förhör.

Mamman: Olycka i badkaret

Enligt modern skadade sig ”Lilla Hjärtat” i badkaret. Medan vattnet fyllde upp hoppade flickan för att hon tyckte att det var roligt när vattnet plaskade. Då tappade hon balansen, föll och slog huvudet i badkaret.

Föräldrarna bar in henne i sovrummet och gjorde hjärt-lungräddning, har modern sagt i förhör.

– Jag vet inte om vi höll på i fem minuter eller fyrtiofem minuter innan vi insåg att hon inte levde längre, har mamman sagt i förhör.

Efter ”Lilla Hjärtats” död dröjde tre dagar innan hon hittades i familjehemmet. Enligt modern valde föräldrarna att inte larma myndigheterna eftersom de var rädda för att förlora vårdnaden över sina andra barn.

– Vi vågade inte ringa, alltså vi trodde vi skulle inte bli trodda, har hon sagt i förhör.

Mamman: Skräckslagen

Föräldrarna hade dokumenterade missbruksproblem och ”Lilla hjärtat” placerades på familjehem i samband med födseln. Efter en utdragen domstolsprocess hade föräldrarna åter fått vården om flickan.

Flickan hade betydligt fler fysiska skador än de som kan förklaras med ett fall i badkaret. Hon hade dessutom narkotika i kroppen. Den mordmisstänkta mamman säger att hon inte har några svar på hur det kan vara så.

– Jag kan inte föreställa mig att hon själv har gått och knaprat i sig piller till höger och vänster. Du sa att det var flera substanser dessutom. Det tyder ju på att någon har gett henne det och det är inte jag som gjort det i alla fall, har mamman sagt i förhör.

– Nej, herregud alltså. Om jag hade märkt att hon hade varit påverkad av någonting, jag skulle bli skräckslagen.