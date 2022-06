Linus förlorade sin mamma Monica i knivmordet på Södermalm i Stockholm i augusti 2019. Hennes sambo hade drabbats av psykiska problem före mordet och hon sökte hjälp åt honom tillsammans med Linus och andra anhöriga.

Han var en framgångsrik direktör i skönhetsbranschen med miljoninkomster varje år men under sommaren hade han drabbats av vanföreställningar om att Monica och Linus tillsammans med andra lurat honom i en lägenhetsaffär. Direktören berättade själv senare i mordrättegången om sina konspirationstankar.

Dagen före mordet försökte Monica få hjälp av vården men sambon skickades hem på nytt och det slutade med hennes död.

Han högg ihjäl henne med flera knivhugg.

Efteråt hävdade han att han inte hade några minnesbilder från mordet och hans försvarsadvokat drev linjen att han skulle frias eftersom han inte haft uppsåt att döda på grund av sitt sinnestillstånd.

”Utdelade huggen i direkt syfte att döda”

I mordrättegångarna i tingsrätt och hovrätt avfärdades det och motiverades bland annat med:

”Skadebilden talar med styrka för att han i stunden var medveten om att han angrep en människa och att han utdelade huggen i direkt syfte att döda.”

”På inspelningen av hans larmsamtal framstår han som ytterst känslomässigt påverkad, men ändå någorlunda orienterad till tid och rum samt sin person.”

Han dömdes till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning eftersom han bedömdes lida av en allvarlig psykisk störning. Det innebär att en förvaltningsrätt en gång i halvåret ska avgöra om vården ska fortsätta.

Den före detta skönhetsdirektören skickades efter rättegångarna till Karsuddens sjukhus utanför Katrineholm i juli 2020. Han gjorde snabbt framsteg i vården, enligt klinikens chefsöverläkare, och efter mindre än ett år började hans medicinering fasas ut.

Det gjorde att han kunde få permissioner i Katrineholm men samtidigt konstaterade förvaltningsrätten då i april 2021 att det fanns risk att han ”återfaller i allvarlig brottslighet”.

Har inte bett Monicas son om ursäkt

Chefsöverläkaren har beskrivit hur ex-direktören ”gjort sig tillrätta på avdelningen, är samarbetsvillig och tillmötesgående” och att ”upplevs trevlig mot personal och medpatienter”.

– Han vill komma därifrån. Han har varit en driven affärsman och det är klart att han nu spelar alla kort rätt. Det säger mycket om en person om man kan göra en så här allvarlig sak som att ta en annan människas liv och nu agera normalt och leva vidare. Det känns som en iskall mördare, säger Linus.

Sonen berättar nu om sin besvikelse och oro för att mördaren släpps fri. Foto: Privat / Privat

Ett skäl till att mannen snabbt fått omfattande permissioner är att han, enligt chefsöverläkaren, har genomgått ”brottsbearbetning”.

Monicas son Linus har en annan bild. Skadeståndet har mördaren betalt men Linus är besviken över att han inte sagt förlåt.

– Han har inte beklagat min sorg. Jag vill inte ha någon kontakt med honom men han skulle ändå kunna be om ursäkt för det han har gjort. Han fick också chansen att be om ursäkt under rättegången men valde att ducka den frågan och sen har jag inte hört något.

– Jag tycker att det säger ganska mycket om honom som person. Han har inte visat någon ånger inför oss i familjen.

Dömde mördaren får bo hemma

Den dömda mördaren anses nu efter två år på Karsudden vara redo för öppenvård och fyra veckor långa permissioner för att kunna bo i sin nya bostad i en mellansvensk stad. Det framgår av ett beslut från förvaltningsrätten i maj.

– Nu får han längre och obevakade permissioner och som vi förstått det kommer han snart att vara släppt. Det är det vi fått veta och det känns inte så kul med tanke på vad han gjort mot min mamma. Det finns en oro inom hela vår familj att han kan släppas snart

– Jag vet att han trodde att jag var med i en komplott mot honom och det är klart att jag fortfarande känner mig orolig på grund av det. Jag känner mig inte säker.

Enligt chefsöverläkaren har den dömda mördaren aldrig visat något av den psykiska störning som gjorde att han inte kunde dömas till fängelse under tiden på Karsudden och nu har han varit fri från medicinering i tio månader.

Sonen Linus om permissionerna: ”Skrämmande”

Det gör att han kan bo hemma under fyra veckor långa permissioner samt att han är redo för öppenvård och utslussning, enligt chefsöverläkarens bedömning. Mellan permissionerna ska nya beslut fattas av läkaren på Karsudden där han är fortsatt inskriven som patient.

Monicas son Linus är orolig för att läkarna har gjort en ny felbedömning. Han var själv med mammans sambo hos läkare dagarna före mordet för att han skulle få hjälp men han skickades hem. Dagen före mordet gjorde mamman ett nytt försök men han skickades hem igen.

– Det säger mycket om läkarnas bedömningar och det gör att jag inte litar på att läkarna kan ha gjort fel även den här gången.

I andra länder kan personer som på grund av allvarlig psykisk störning, och därmed inte bedöms vara tillräkneliga, inte ens åtalas. Det finns det inget hinder mot i Sverige.

”Han borde fått livstids fängelse”

Men när en psykiskt sjuk brottsling anses vara färdigvårdad i Sverige måste han släppas fri – oavsett om det handlar om en kort vårdtid i förhållande till vad som skulle blivit straffet för brottet.

– Han borde först skickats till Karsudden och när han var klar där borde han skickats vidare till ett fängelse, anser Linus.

Inför beslut om fortsatt tvångsvård av en dömd brottsling får en åklagare yttra sig. Senioråklagare Christina Voigt hade mordfallet från början och har nu inte haft någon erinran mot läkarens förslag på fortsatt vård.

Voigt konstaterar att hon är åklagare, och inte läkare, och därmed har svårt att ifrågasätta slutsatser i vården. Det är främst om det finns en historik av misskötsamhet som det kan vara aktuell att till exempel ifrågasätta om det är för tidigt för permissioner.

Hon säger att hon också kan förstå om anhöriga till mordoffer tycker att den dömda inte får ett tillräckligt långt straff men som lagen ser ut i dag kan åklagaren inte kräva att vården ska fortsätta med hänvisning till att brottet egentligen har ett längre straffvärde.

Monicas son Linus är besviken.

– Jag hoppas verkligen att de tänker om. Vi i familjen lever varje dag med sorgen och sen kommer det här. Det känns som en ny smäll, säger han.

– De skymfar vår mamma och oss anhöriga. Vi får aldrig något lugn.

Den dömde mördarens ombud har avböjt att svara på frågor om fallet. Expressen har även tidigare sökt honom men han har inte återkommit.