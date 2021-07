Lamouris kontroll – så styrde han sina ”soldater”

Vårbynätverket kopplas till en rad grova våldsbrott i Sverige: Mordplaner, sprängningar, knarktillslag och en brutal kidnappning av en känd artist.

På onsdagen dömdes 28 personer, många som ingår i nätverket, till sammanlagt 147 års fängelse.

Vårbynätverkets ledare Chihab Lamouri har gett direkta order från Spanien, enligt domstolen:

”Detta nätverk har varit hierarkiskt byggt med en tydlig utpekad ledare – Chihab Lamouri – som haft underordnade på olika nivåer. Utredningen har tydligt visat att ledaren Chihab Lamouri – trots att han befunnit sig i Madrid, Spanien – ensam förfogat över och bestämt över såväl nätverksmedlemmarna som vapen, ammunition, sprängämnen, narkotika och brottsliga tillbehör som nätverket haft tillgång till.”

Inrättade patrullscheman

Närmast under sig hade han en ”platschef” i Vårby i form av sin lillebror Chouaib Lamouri – och under honom fanns ”kaptenerna”, enligt domen.

Expressen har tidigare berättat om Chihab Lamouris djupa fiendeskap med rivalen ”Torpeden”. Och det var efter ett mordförsök på rivalen i Kungens kurva som Lamouri bosatte sig Spanien i början av 2020.

Där började han ställa högre krav på hur nätverket organiserade sig. På handskrivna lappar började han rita upp ”patrullscheman” där medlemmarna i nätverket delades in i grupperingar. Lapparna fotades av och skickades via Encrochat till kaptenerna. Målet var att alltid ha en aktiv grupp som patrullerade gatorna i Vårby, Vårberg och Alby, där nätverket sålde narkotika.

Chihab Lamouri ritade upp ”patrullscheman”. Foto: Polisen Språket i chattloggarna är återkommande militaristiskt. Foto: Polisen Han ska ha ägnat en stor del av sin tid med att studera maffiastrukturer Foto: Polisen Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

En natt i maj förra året gav Chihab Lamouri följande direktiv till Sikandar Afridi, som då var nätverkets ”kapten” i Alby:

”De ska alltid ha vapen nära tillhands men behöver inte ha på sig alltid. Efter 3 dagar byter man ut de mot annat team. De ska patrullera sitt område och ha koll som om de vaktar en militärbas.”

Militäriskt språk och disciplin

Språket som Chihab Lamouri använder i chattloggarna är återkommande militaristiskt. Han beskriver nätverket som en ”armé” och medlemmarna som ”soldater”. Han betonar vikten av disciplin och utfärdar förbud i nätverket mot all narkotika förutom måttfullt rökande av cannabis.

Vid ett annat tillfälle skriver han:

”Bror se till att de som inte gjorde sin uppgift av dina gossar bestraffas. Det handlar inte om ursäkt bror om inte det finns disciplin kan vi lika gärna jobba på max. Vi är en arme. Och i en arme befälhavaren bestraffa sina soldater och belöna de. Annars kommer det aldrig finnas disciplin.”

Kallades för ”Taktikern”

Han ska ha ägnat en stor del av sin tid med att studera maffiastrukturer, vilket åklagarna poängterat under rättegången.

Under en husrannsakan hemma hos honom 2019 låg tre böcker på hans nattduksbord: ”Södertäljenätverkets uppgång och fall”, ”Den aningslöse – en roman om snutar, infiltratörer och den undre världen” och ”Art of War”, skriven av den kinesiske generalen Sun Zi under Zhoudynastin.

Ett av Chihab Lamouris smeknamn var ”Taktikern”, enligt domen. Bland annat var han inlagd som det i kontaktboken hos Ali Kadhim, som uppges ha haft en ledande roll i ett kriminellt nätverk i Rågsved, och som hade täta kontakter med ledaren.

”Av Encrochat-meddelandena framgår vidare att ledaren är den tydliga hjärnan och strategen som i många fall detaljstyr operationen och vars order och önskemål aldrig ifrågasätts av underordnade”, skriver Södertörns tingsrätt i sin dom.

Hänvisar till hönsuppfödning

Själv förnekar Lamouri helt att han tillhör ett nätverk. Han har under rättegången uppgett att han försörjer sig genom hönsuppfödning i Tunisien, där han är född.

Chihab Lamouri styrde Vårbynätverket med järnhand, enligt domen. Foto: Polisen

Chihab Lamouri har samtidigt nolltaxerat under många år. Trots detta har han haft en till synes god ekonomi. 2019 greps han med en klocka värd 50 000 kronor och vid den efterföljande husrannsakan i Lamouris hem reagerade en polisman på att det var en ”otroligt hög levnadsstandard”. Polisen skrev ner sina iakttagelser i ett PM:

”Hemmet var mycket fint ordnat med flera dyra märkeskläder, väskor, dyr elektronik osv. Bland annat togs över 20 000 kr i kontanter i beslag tillsammans med över 700 euro. Utöver detta låg det kontanter i mindre valörer i så gott som varje jackficka och låda.”

I bostaden fanns också nycklar till en Range Rover-bil.

I förhör påstod Lamouri att han försörjde sig genom ”arv och poker”.

När han fick samma fråga i den nyss avslutade rättegången svarade han i stället att han driver företag utomlands.

– Jag har lite verksamheter i Tunisien bland annat. Hönsverksamhet. Hönsuppfödning. Jag lever på det.

Hänvisar till sambon ”Mr K”

Det militäristiska styret över nätverket fick ett abrupt slut när Chihab Lamouri greps i Spanien i oktober och fördes tillbaka till Sverige.

När rättegången inleddes tog han plats i vit skjorta och jeans. Övriga åtalade bar i huvudsak mjukiskläder.

Under vårens jätterättegång har han berättat om sin bostad i den spanska huvudstaden.

– Det är mitt i centrala Madrid. Det är som centralstationen i Stockholm. Åtta våningar. Det är portvakt där nere. Det är kamera nere vid porten. När man kommer ut kommer man ut på en stor gata med kaféer och affärer.

Han har sagt att han varit sambo men en person – en ”Mr K”, som han inte vill namnge – och som han hävdar varit den som gett honom instruktioner i många fall.

Lamouri har hävdat att denne ”Mr K” är den som står bakom Encro-användarnamnet ”Mujaheed”, och att det var ”Mr K” som upprättade patrullschemat över de underordnade.

Det köper inte domstolen, som ”har funnit att denna invändning varit en uppenbar bortförklaring (efterhandskonstruktion)”.

På onsdagen dömdes Chihab Lamouri till 17 år och 10 månaders fängelse för samtliga 13 åtalspunkter. Det handlar bland annat om mordförsök, stämpling till mord, människorov och flera grova vapen- och narkotikabrott.

LÄS MER: Pojkarna från kvarteret som blev dödliga rivaler

Se också: