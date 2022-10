IS-kvinna åtalas – gifte bort sin dotter i Syrien

De två personerna – en kvinna i 55-årsåldern och en man i 30-årsåldern – är båda hemmahörande på Järvafältet i Stockholm.

Sedan i april sitter de båda häktade misstänkta för grova brott som ska ha begåtts i krigets Syrien mellan 2013 och 2015. Under 2013 reste de båda till Syrien för att ansluta sig till den terrorsekt som året därefter antog namnet Islamiska staten.

Med sig hade kvinnan sina två döttrar, som då var i tioårsåldern.

I slutet av 2013 deltog både kvinnan och mannen i ett arrangemang som innebar att mannen gifte sig med kvinnans dotter. Sedan dess har de återvänt.

Nu åtalas mannen och kvinnan för flera grova brott.

Kvinnan åtalas för människohandel, äktenskapstvång och medhjälp till grov våldtäkt.

Mannen åtalas för människohandel, äktenskapstvång samt för ett stort antal grova våldtäkter mot flickan.

Förekommit i IS-sammanhang i flera år

I stämningsansökan står:

”Syftet har således varit att de ska underkastas den ordning och de normer som gällt inom en sådan gruppering/terroristorganisation. Detta har för underåriga flickor inneburit att de ska gifta sig och bilda familj och följaktligen exploateras för sexuella ändamål[...]”

Kvinnan har förekommit i terrorbejakande islamistiska sammanhang i många års tid. Hon var hustru till en högt uppsatt person i terrorgruppen al-Qaida, innan han dödades i Mellanöstern på 00-talet.

Säpo har under lång tid haft kvinnan och hennes familj under lupp. 2012 omhändertogs hennes son eftersom det bedömdes att han var på väg att lämna Sverige för att delta i en väpnad konflikt. Han lyckades sedermera rymma och ta sig till Syrien. Han har senare gripits i Turkiet för misstänkta kopplingar till IS.

Kvinnan förhördes i fjol som vittne i en brottsutredning mot en av de kvinnliga IS-återvändarna. Hon uppgav då att hon befann sig i Egypten och Turkiet vid tiden för de brott hon nu misstänks för.