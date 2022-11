Strax efter klockan 9 på fredagsmorgonen kom de två spionmisstänkta bröderna in i rättssalen.

Först ut var den yngre brodern Payam Kia, 35, som låtit skägget växa ut. Iförd gröna häkteskläder höll han upp en bärbar dator för att dölja ansiktet när han mötte journalistuppbådet på åhörarläktaren.

Kort därefter följde den äldre brodern Peyman Kia, 42, bärande svart kostym.

Tillsammans står de nu åtalade misstänkta i en av de största spionhärvorna i Sverige i modern tid.

Huvudförhandlingen inleddes med att chefsåklagare Per Lindqvist läste innantill ur stämningsansökan för att lägga fram misstankarna mot de två bröderna. Sammanfattat åtalas bröderna för att mellan september 2011 och september 2021 samla in hemlig information från Säpo och Must som sedan sålts till den ryska underrättelsetjänsten GRU.

Rikets säkerhet

Exakt hur bevisningen mot bröderna ser ut är i stora delar oklart. Förundersökningen omfattas av stor sekretess av hänsyn till rikets säkerhet.

Åklagare Mats Ljungqvist inledde sin sakframställan med att sätta rättegången i ett historiskt sammanhang – att det inte har skett något liknande i Sverige på 20 år.

Han sa också att åklagarna kommer att lägga fram uppgifter som ytterst få människor i landet har tillgång till eller insyn i. Uppgifterna bedöms som så känsliga att de inte ens kommer att lämnas in till domstolen, utan att åklagarna endast kommer att visa upp dem för domarna i målet.

– Så här känsliga uppgifter kräver att bevisningen hanteras på ett visst sätt, bakom stängda dörrar och och att de här uppgifterna skyddas från insyn under och efter rättegången. Det handlar om att inte kasta ut barnet med badvattnet, sa han.

Bröderna nekar till brott

När det var brödernas att ge sin inställning nekade de båda till brott via sina advokater.

– När det gäller åtalet mot honom angående grovt spioneri så förnekar han brott och bestrider ansvar. Han förnekar också alternativyrkandet om medhjälp, sa Payam Kias advokat Björn Sandin.

Han fortsatte:

– Han har inte deltagit i någon planering av gärningen, han har inte haft kontakter med Ryssland eller GRU och således inte lämnat uppgifter eller mottagit ersättning i samband med detta.

Peyman Kias advokat Anton Strand stämde in:

– Peyman Kia förnekar brott. Han bestrider ansvar för så väl grovt spioneri som obehörig befattning med hemlig uppgift. Han har aldrig agerat för att gå främmande makt till handa. Aldrig anskaffat, befordrat eller röjt någonting.

