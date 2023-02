En bilutflykt tillsammans, hela familjen. För många människor är det en självklarhet att kunna resa i väg tillsammans för att göra enklare ärenden eller hälsa på släktingar och vänner.

Pengarna från insamlingen till Lunas familj har gjort att de kunnat köpa en anpassad bil med plats för den specialbyggda rullstol som Luna måste använda. Annars kan bara en i familjen följa med åt gången i den färdtjänst som Luna numera har.

– Det ger dem frihet och självständighet i en annars mycket begränsad tillvaro, säger Emma.

Från dagen då Expressen för första gången berättade om vad som hänt Luna, som utsattes för en grov våldtäkt och ett mordförsök av en 15-årig pojke, har stödet strömmat in till familjen. Människor har bidragit med pengar till insamlingen som familjen öppnade, skickat brev, hälsningar, gåvor, bilder på hundar - eftersom hundar gör Luna lugn och glad.

Luna kan inte själv styra sina rörelser eller prata efter överfallet och behöver hjälp och tillsyn dygnet runt.

– Genomslaget var helt otroligt. Det var som en våg av styrka och värme som sköljde över familjen, säger Emma.

Lex Luna blir verklighet

Lunas berättelsen har också gett följder på politisk nivå. Justitieminister Gunnar Strömmer lovade strax efter publiceringen i Expressen en översyn av reglerna kring sekretessen mellan myndigheter och de första stegen mot en ”lex Luna” har redan tagits av regeringen. Faster Emma har gästat tv-soffor, ledarredaktioner och lokala medier för att berätta om konsekvenserna för familjen och kampen för att det som hände Luna ska kunna förebyggas.

– Förhoppningsvis kan Luna få ge namn åt en lagstiftning som kan bli ett ljus i andra barns utsatthet. Det kommer fortfarande krävas människor som vågar använda regelverken, säger Emma.

Luna tillsammans med sin moster Elin, som samlade in 150 000 kronor medan Luna fortfarande låg nedsövd på sjukhuset i Umeå. Foto: Privat

Redan när Luna låg nedsövd på sjukhuset i Umeå efter överfallet startade hennes moster en insamling som gav över 150 000 kronor - en trygghet i det första skedet innan alla byråkratiska kvarnar hade malt klart, berättar familjen. Men i samband med publiceringen i Expressen startades en ny och den tidigare moderate riksdagsledamoten Hanif Bali uppmanade sina twitterföljare att skänka pengar. En kvart efteråt hade flera hundra personer swishat till Emma.

Vill vara transparenta

Det är viktigt för Lunas familj att redovisa resultatet av insamlingen.

– Den hjälp som varenda krona ger Luna och hennes familj går inte att tacka nog för. Alla gåvor, från enstaka kronor till tusentals, har blivit en trygg klippa att luta sina våndor mot, säger Emma.

Även stiftelsen Lean on Me, som arbetar med att stötta barn i olika svårigheter, har tagit sig an att fortsätta stötta Luna och hennes familj.

Ingen av Lunas föräldrar har haft möjlighet att arbeta sedan Luna hamnade på sjukhus. Nu börjar sakta men säkert vardagen ta form för familjen. De har nu fått träffa de sex personer som ska arbeta dygnet runt som personliga assistenter till Luna. De planerar för att Luna ska kunna börja i skolan.

Genom Emma vill familjen tacka alla som bidragit på olika sätt.

– Tusen tack från botten av allas våra hjärtan.