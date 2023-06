Efter flera stora spionaffärer har regeringen tidigare fattat beslut om speciella kommissioner för att granskat haverierna – och för att ta fram förslag som ska täppa till säkerhetshålen. Både Wennerströmaffären på 1960-talet och Stig Berglings spioneri som avslöjades 1979 blev föremål för juristkommissioner som kom med slutsatser och rekommendationer.

"SPIONBRÖDERNA" OCH DERAS BAKGRUND Peyman Kia, 42, har dubbla examen från Uppsala universitet. Dels en jur kand. dels en fil kand och därefter en spikrak karriär inom det allra hemligaste i statsförvaltningen: två anställningsperioder inom Säkerhetspolisen och tre år inom Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must. Peyman Kia var anställd på Livsmedelsverket i Uppsala när han greps den 20 september 2021. Dömd till fängelse på livstid för grovt spioneri. i både Stockholms tingsrätt och hovrätten. Domen är överklagad till Högsta domstolen. Peyman Kia kom som barn från Iran till Sverige med sin familj. Payam Kia, 35, har en betydligt mindre framgångsrik karriär där han läst enstaka universitetskurser i engelska och religion, gått på college i Santa Barbara i USA och varit antagen till grundutbildningen som polis. ”Om ni söker en ung och initiativrik person med ett brinnande intresse för polisyrket och med utbildning i andra religioner och kulturer då är jag rätt person”, skrev Payam Kia i sin ansökan till polishögskolan. Han avbröt polisutbildningen efter en termin med motiveringen att han skulle ta hand om sin sjuke far. Våren 2012 lämnade han utbildningen för gott. Payam Kia är dömd till fängelse i nio år och tio månader för grovt spioneri. Han är född i Sverige. Visa mer

Men det har varit tyst från politiskt håll efter härvan med ”spionbröderna” Peyam Kia, 42, och hans lillebror Payam, 35, båda från Uppsala. Ingen har väckt frågan om en fristående juristkommission – trots att Peyman Kia under flera år kunde agera ostört när han jobbade inom Must och dess allra hemligaste del, Kontoret för särskild inhämtning, KSI.

KSI:s anställda jobbar i skydd av hemliga identiteter och opererar även utomlands. Deras verksamhet går bland annat ut på att värva agenter.

Inte sopas under mattan

En kritisk röst efter säkerhetshaveriet är dock den pensionerade överstelöjtnanten Lennart Ohlsson. Han har stor erfarenhet av att jaga misstänkta spioner och leta efter säkerhetsbrister inom Försvarsmakten. Han var bland annat chef för ÖB:s säkerhetsskyddskontrollverksamhet och säkerhetsunderrättelsesektionen under sina drygt tjugo år inom Militära underrättelse och säkerhetstjänsten, Must.

Krävs en fristående kommission

Lennart Ohlsson upprörs av det han betraktar som klara säkerhetsbrister inom Must. Han säger att det måste till en fristående kommission som utreder hur Peyman Kia kunde agera oupptäckt och ta del av handlingar som han inte var berättigad till under åren inom Försvarsmakten.

– Jag tycker att svenska folket har rätt att få reda på bristerna och vilka som varit ansvariga för bristerna. Allt för ofta är det så att chefer kommer undan. Det tycker jag är fel. Här har kanske chefernas brister i säkerhetsmedvetande och kontroll bidragit till att Peyman Kia lyckats få ut så mycket information som han inte var behörig till. Det kan inte sopas under mattan, säger Lennart Ohlsson.

Försvarsmakten upptäckte aldrig Peyman Kias spionage under de tre år som han jobbade inom myndigheten. Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM

Lennart Ohlsson har inte tillgång till någon hemlig information som berör de båda spiondömda bröderna. Men med sin bakgrund och långa erfarenhet av säkerhetsarbete har han kunnat läsa tingsrättens och hovrättens offentliga domstolsdokument med expertglasögon. Han är förvånad över att Peyman Kia kunde operera utan att bli upptäckt.

– Min gamla arbetsplats har blivit infiltrerad av rysk underrättelsetjänst. Man behöver inte vara ett geni för att förstå att rysk underrättelsetjänst har som mål att infiltrera Säpo och Must. Det har de gjort i hela västeuropa, säger Lennart Ohlsson.

– Det kan finnas fler spioner, säger Lennart Ohlsson, tidigare chef inom Militära underrättelse och säkerhetstjänsten, Must. Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM

Han säger att om en underrättelsetjänst infiltreras så ger det inte bara insyn i dess arbete utan också en inblick i vilka andra underrättelsetjänster som man samarbetar med och även i vissa fall specifika gemensamma hemliga operationer.

Peyman Kia var anställd inom Försvarsmakten perioden mars 2011 till och med den 31 mars 2014 och hade då inga arbetsuppgifter som rörde Ryssland. Trots det lyckades han plocka upp den ena hemliga handlingen efter den andra som gällde just Ryssland. Och sedan fotografera sida efter sida utan att någon reagerade över att han tittat på handlingarna.

Inom Must fanns det ett system där alla med behörighet kunde se rubrikerna på de enskilda handlingarna. Rubrikerna rullade förbi på skärmarna likt ett system med telegram. Den enskilde handläggaren hade dock tillåtelse att bara plocka upp de handlingar som såg ut att beröra dennes arbetsområde. Inget annat.

Peyman Kia kom från Säkerhetspolisen till Försvarsmakten våren 2011 och stannade tre år innan han återgick till Säpo och sökte senare anställning hos Livsmedelsverket.

I hovrättens dom mot Peyman Kia framgår inte vad som står i de hemliga handlingarna utan bara hänvisning till ett antal numrerade dokument.

Lennart Ohlsson har detaljläst domarna om och om igen. Han har en kristallklar bild över bristerna som gjorde det möjligt för Peyman Kia undvika upptäckt.

– Must har haft ett öppet behörighetssystem när det gäller underrättelseinformationen där alla har haft tillgång till rubrikerna i de olika ärendena, säger han.

– Har man ett sånt system måste det finnas ett frekvent kontrollsystem där chefen kan gå in och se att befattningshavaren överträtt sina befogenheter. Det tror jag att man inte har haft. Och har man haft ett sånt system så har det inte funnits någon chef som har ingripit. Annars skulle Peyman Kia inte ha vågat gå in och titta på all den information som han har eftersökt.

Menar du att han hade kunnat stoppas tidigare?

– Ja. det är min bedömning.

Lennart Ohlsson reagerar också över att Peyman Kia hade behörighet att komma in på sin arbetsplats nattetid. Det tycks inte ha funnits något kontrollsystem eller så har man inte följt de egna rutinerna.

– Om man följt de bestämmelser som finns borde man ha uppmärksammat att Peyman Kia var inne och sökte information som han inte var behörig till. Eller var på sin arbetsplats när han inte skulle vara där, säger Lennart Ohlsson.

Enligt Försvarsmaktens egna instruktioner om säkerhetsskydd så ska varje organisationsenhet årligen genomföra en säkerhetsskyddskontroll som ska dokumenteras.

– Jag tror inte man gjort det för då skulle man ha upptäckt de här bristerna, säger Lennart Ohlsson.

Han anser att fallet med Peyman Kia är värre än de tidigare avslöjande spionfallen Stig Bergling och Stig Wennerström, eftersom dessa hade legala skäl att använda den information som de senare sålde ut till Ryssland. Kia hade inte behörighet att ta del av de topphemliga handlingarna. Men ingen reagerade förrän det var för sent.

– Här har vi haft en spion inne i den innersta kärnan av våra egna säkerhets- och underrättelseorganisationer.

Det kan finnas fler spioner i systemet, menar Lennart Ohlsson.

– Därför ska man göra en noggrann utredning. Vilka har varit inne och tittat på handlingar som man inte behöriga till? Det kan vara så illa att man ska ha en åklagare inkopplad på det.

Lennart Ohlsson tror att Försvarsmakten utreder haveriet internt. Men konstaterar:

– Men eftersom det är Försvarsmakten som har misslyckats med att hindra det här informationsläckaget så ska de inte vara ansvariga för utredningen. De har kanske inte den integritet som behövs för att titta objektivt på vad som har varit fel.

Se till att du har Expressens app nedladdad för att få de viktigaste nyheterna

LÄS MER: Spionbröderna kan tvingas betala skatt på sina ryska inkomster

LÄS MER: Peyman Kia överklagar livstidsdomen för spioneri