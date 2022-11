Mordet på den 19-åriga kvinnan har sänt en chockvåg genom omsorgs-Sverige. Återigen hamnar säkerhetsfrågorna i strålkastarljuset efter larm om hot och våld mot personal.

Vid sidan om mordutredningen har en förundersökning inletts vid riksenheten för arbetsmiljöbrott. Kammaråklagare Jennie Nordin inväntar nu Arbetsmiljöverkets granskning av hur det aktuella vårdföretaget, Serigmo Care, levt upp till säkerhetsföreskrifterna och arbetsmiljölagen.

– Ser de att det finns brister i efterlevnaden kan de göra en åtalsanmälan som då tas in i min förundersökning, säger Jennie Nordin.

Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död, vilket kan ge fängelse mellan sex månader och sex år.

– Om det inte går att fastställa vem som ansvarat för säkerheten kan företaget fällas ändå, genom en företagsbot som kan uppgå till flera miljoner kronor, säger Jennie Nordin.

Ska granskas av IVO

Nu inleder även Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en granskning som kan leda till att hela eller delar av verksamheten förbjuds.

– Verksamhetstillsynen sker mot bakgrund av att man varken ska bli utsatt eller utsätta andra för våld inom ramen för boendeformen, säger presschefen Adam Alfredsson.

Det var i torsdags som den 19-åriga kvinnan dödades på sitt arbete vid det helt nystartade LSS-boendet i Enköping. Den misstänkte mördaren, en 20-åring som var klient på boendet, larmade själv polisen. Han har erkänt dådet.

Åklagaren i mordutredningen, Elin Blank, vill inte säga någonting om omständigheterna, vare sig hur mordet gått till, tänkbart motiv eller vilken psykisk funktionsnedsättning som kan ha föranlett den misstänktes vistelse på det aktuella LSS-boendet.

– Nu genomgår han en rättspsykiatrisk undersökning och då får vi svar på det, säger hon.

Företaget hade kort före mordet annonserat efter mer personal till boendet i Enköping, som var helt nystartat. I annonsen, som fortfarande ligger kvar på nätet, efterlyser man personal med relevant utbildning för verksamheten och lockar med en ”trygg och säker arbetsmiljö”. Två dagar senare inträffar mordet där det nu alltså visat sig att kvinnan var ensam med den misstänkte mördaren när han anföll henne.

”Ska inte arbeta ensam”

Enligt åklagarna och det regionala skyddsombudet Hedvik Madsen har det framkommit att kvinnan inte bara arbetat ensam med klienten i den aktuella situationen utan dessutom att hon saknade relevant utbildning och erfarenhet. Madsen, som själv har jobbat i LSS-boenden och har egna erfarenheter av hotfulla situationer, är upprörd.

– Jag anser inte att en outbildad person utan erfarenhet ska arbeta helt ensam, oavsett om hot och våld förekommer, säger Hedvik Madsen, Kommunal.

Expressen söker Serigmo Cares vd Charlotte Högman. Till DN säger hon att ensamarbete ”kan förekomma en kortare period” på företagets boenden om man gjort bedömningen att det fungerar.

Enligt dokument från Arbetsmiljöverket som Expressen tagit del av inträffade en allvarlig våldshändelse på ett annat av företagets boenden så sent som den 8 december i fjol. Det boendet ligger i Västsverige och har plats för 21 personer som skrivs in via socialtjänst och kriminalvård. En klient tar ett brottargrepp bakifrån på en kvinnlig anställd, lyfter upp henne och ”roterar henne”, skriver föreståndaren i sin anmälan. Kvinnan svimmar och får smärtor i bröstkorgen. Läkare konstaterar en spricka i bröstbenet och skriver ut starka smärtstillande läkemedel, men kvinnan är efter händelsen ”oförmögen att arbeta”, enligt anmälan.

Arbetsmiljöverket gör en inspektion och utfärdar hård kritik på fem punkter. Bland annat finns det brister i rutiner kring möjligheten att kalla på hjälp, det saknas säkerhetsrutiner vid arbete där hot och våld kan förekomma och ensamarbete tillämpas utan riskbedömning.

Arbetsmiljöverket hotar med vitesförläggande eller ”förbud”, alltså att verksamheten stängs ner, men när uppföljning sker i slutet av april i år är alla brister åtgärdade och ärendet läggs till handlingarna.

