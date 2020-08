Bad gängledaren om hjälp – blev brutalt misshandlad

Kvällen den 6 oktober låg en man i 35-årsåldern och kämpade för sitt liv på marken mellan höghusen i närheten av Flemingsbergs centrum.

Han var misshandlad till oigenkännlighet och hade skärsår i ansiktet. Han var bakbunden, hade bindel för ögonen och gav ifrån sig rosslande ljud när han andades. Ett vittne hade senare svårt att beskriva alla detaljer eftersom det sammantaget ”såg ut som en skräckfilm.”

Den misshandlade mannen fördes till akuten med livshotande skador där han sövdes ner och hölls intuberad. Senare fann läkarna att misshandeln lett till dubbla hjärnblödningar.

Med på Rimfrost-listan

I veckan inleddes rättegången i Södertörns tingsrätt.

Två män – 24 och 28 år gamla – står åtalade för synnerligen grov misshandel, misshandel och grovt olaga hot. De nekar båda till samtliga rubriceringar.

24-åringen är välkänd hos polisen. Han beskrivs som en av de ledande medlemmarna i det kriminella ”Flemingsbergsnätverket” och finns med på Stockholmspolisens fokuslista för Operation Rimfrost.

Bland en lång rad andra brott har han tidigare dömts för grov misshandel, misshandel, övergrepp i rättssak och olika grader av narkotikabrott vid ett flertal tillfällen.

I förhör har den misshandlade mannen berättat att han och 28-åringen hade en ekonomisk tvist efter att de två tidigare delat bostad. Konflikten eskalerade när 28-åringen började hota mannen och anklaga honom för att ”samarbeta med polisen”.

Lurades in i fälla

För att kyla ner konflikten tog brottsoffret kontakt med den 24-årige gängledaren i hopp om att denne skulle kunna medla. Via en gemensam bekant stämde de möte – som visade sig vara en fälla.

Gängledaren ledde brottsoffret och en kvinna in i ett källarutrymme där han sedan hotade dem med pistol. In i samma förråd klev då en handfull andra män, däribland 28-åringen – och den brutala misshandeln tog sin början. Under förloppet blev även kvinnan misshandlad, enligt åtalet.

Rättegången mot de två männen avslutas nästa vecka. Vid fällande dom riskerar de båda långa fängelsestraff.

