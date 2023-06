Flera republikaner i representanthuset har gått ut med minst lika hätska utfall som Donald Trump själv efter åtalet mot ex-presidenten. Ledamöterna Clay Higgins och Andy Biggs är de som gått allra längst, med sina krigsutspel.

I en svada som inte är alltför lätt att tolka skriver Higgins på Twitter:

”This is a perimeter probe from the oppressors. Hold. rPOTUS has this.

Buckle up. 1/50K know your bridges. Rock steady calm. That is all.”

Men Jeff Sharlet, journalist, författare och professor, hjälper oss att tolka i The Atlantic. Kortfattat betyder detta att åtalet är en attack från den världsomfattande satanistiska pedofilring som enligt konspirationsteorin QAnon konspirerar mot Trump och att den ”riktiga presidenten” - alltså Trump – har koll på läget. Detta följs av ett uttryck (1/50K) för skalor som används på militära kartor och milisspråk för att känna sin terräng och förbereda sig på att ta över och blockera broar. Bara ett par dagar senare twittrade Higgins ut ett liknande budskap.

Ledarna i senaten hoppas på slutet för Trump

Biggs budskap är enklare att tolka: ”Vi har nu kommit till en krigsfas. Öga för öga”, skriver han.

På Republikanernas konvent i Georgia fick åhörarna höra lika hotfulla budskap från Kari Lake. Den förlorande – men det har hon inte erkänt – guvernörskandidaten i Arizona, som hotar Biden-administrationen med att de måste ta sig an 75 miljoner beväpnade amerikaner innan de kan komma åt Trump.

Från senatens ledare låter det dock annorlunda. Nämligen inte alls. Varken Mitch McConnel, minoritetsledaren, eller republikanernas nummer 2 och 3, John Thune och John Cornyn, verkar vilja ha Trump som presidentkandidat. I stället låter de den juridiska processen ha sin gång och hoppas på det bästa.

– De vill att han försvinner, så de skulle inte bli alltför upprörda om det här är spiken i kistan för honom, säger en republikansk före detta tjänsteman i senaten till The Hill.

– Tanken har fötts att Jack Smith (särskilda utredaren) faktiskt äntligen kan ha hittat det magiska vapen som avslutar Trumps politiska karriär.

