Kriget slår mot svensk el och bränsle: ”Putinpriser”

Det är bland annat gaspriserna som rusar och därmed också priset på el – och det rejält.

Under tisdag morgon kostar elen 7:74 kronor per kilowattimme i södra Sverige under höglasttimmen mellan klockan 07 och 08 på morgonen, skriver TT. Enligt elbörsen Nordpools prissättning kostar en kilowattimme (kWh) i södra Götaland i snitt 2:93 kronor på tisdagen. Att jämföra med ett snitt på 2:24 kronor respektive 1:12 kronor på måndagen och i går, söndag. För att göra ytterligare en jämförelse kostade elen i fjol i stället 40-50 öre per kWh under samma tidpunkt.

Rekorddyrt bränsle

Men också oljepriset rusar.

Bränslepriserna är på rekordnivå. Enligt Ekot kostade dieseln under måndagen över 25 kronor litern medan bensinen låg på omkring 22 kronor litern.

Röster höjs nu för att politiken ska agera – och enligt finansminister Mikael Damberg (S) kan akuta insatser komma på tal.

– Jag utesluter inte att vi kan behöva ha krispaket i någon mening kopplat till en del. Men just nu är det osäkert, vad blir effekterna? Vi är två veckor in i kriget, säger Damberg till Ekot.

Han säger vidare att man ”kommer agera” och hänvisar bland annat till förslaget om sänkt energiskatt på bensin och diesel från den 1 maj i år.

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) säger i SVT:s ”Rapport” om bränslepriserna:

– Vi ser att det har blivit Putinpris på drivmedel. Det kostar ju 25 spänn att köpa lite diesel.

Ryssland varnar

Frågan om USA och EU ska fortsätta köpa rysk olja är uppe till diskussion.

Ryssland själva varnar för att oljepriset kommer rusa ytterligare om sanktioner mot landets export införs. Det skriver TT.

– Ett förbud mot rysk olja kommer att leda till katastrofala konsekvenser, säger Rysslands biträdande premiärminister Aleksandr Novak, enligt nyhetsbyrån AFP.

Enligt Novak kan priset för ett fat olja landa på över 300 dollar, att jämföra med måndagens pris på omkring 120 dollar.

Enligt ett inlägg på Svenska kraftnäts hemsida från förra veckan finns det i det korta perspektivet inte risk ”för brist eller försörjningsstörningar i leveranserna av el i Sverige” på grund av kriget i Ukraina. Man hänvisar bland annat till att Sveriges elförsörjning inte i någon högre grad är direkt beroende av ryska energileveranser.

Ökad elförbrukning

Däremot slår man fast att det redan nu går att se att kriget påverkar priserna på den europeiska energimarknaden och därmed också den svenska.

Senast förra månaden konstaterade Svenska kraftnät att Sveriges elförbrukning kommer öka kraftigt de kommande åren efter att ha legat stabilt under flera år. Anledningen är framför allt nya industrietableringar och serverhallar i landet.

Sanningen har aldrig varit viktigare, se till att du har Expressens app nedladdad för att inte missa några viktiga uppdateringar om kriget i Ukraina.

Klicka här för att ladda ned Expressens app.

Se också:

Videon släpptes av ryska försvarsdepartementet 4 mars.

LÄS MER: Senaste nytt om invasionen av Ukraina

LÄS MER: Därför invaderar Ryssland Ukraina