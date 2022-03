Kriget i Ukraina – senaste händelserna

Flera städer i Ukraina beskjuts

I ett försök att kontrollera Svartahavskusten har Ryssland intensifierat kriget i södra Ukraina. Vid 04-tiden på måndagsmorgonen började artilleribeskjutningar av hamnstaden Mykolajiv, strax öster om Odessa i södra Ukraina. Beskjutningen fångades på film av New York Times-korrespondenten Michael Schwirtz som också konstaterar att attacken mot staden inträffar bara ett dygn efter att ukrainsk militär motat bort den ryska ockupationsmakten från staden.

Under natten besköts också den strategiskt viktiga hamnstaden Odessa. Sedan tidigare har Ryssland kontroll över hamnstaden Cherson i södra Ukraina och Europas största kärnkraftverk Zaporizjzja, som ligger i Enerhodar i sydöstra Ukraina. Under söndagskvällen uppger det internationella atomenergiorganet IAEA på Twitter att kärnkraftverket lyder under ryskt befäl, men med ukrainsk personal.

Raketattacker har under natten mot måndag också rapporterats från förorterna till huvudstaden Kiev, Charkiv och Tjernihiv i norr.

Ukrainas inrikesdepartement varnar för att den ryska ockupationsmakten under de kommande dagarna kommer försöka ta över huvudstaden Kiev, rapporterar Kiev Independent.

”Humanitär korridor” klockan 08.00

Klockan 08.00 svensk tid ska humanitära korridorer öppnas rapporterar den ryska statliga nyhetsbyrån Tass. Vapenvila ska råda i Kiev, Mariupol, Charkiv och Sumy, skriver nyhetsbyrån.

”Denna information har kommunicerats till relevanta strukturer inom FN, OSSE, ICRC och andra internationella organisationer, inklusive media”, står det i ett uttalande.

Införandes av vapenvilan, ska enligt Tass, göras på begäran av Frankrikes president Emmanuel Macron som talade med president Putin under söndagen.

Under helgen misslyckades det att upprätthålla evakueringskorridorer för civilbefolkningen i hamnstaden Mariupol, då Ryssland inte respekterade vapenvilan. Situationen i Mariupol beskrivs som en humanitär katastrof. De ryska truppernas attacker mot staden ”har troligt kvarstått på samma höga nivå som de senaste dagarna”, enligt det brittiska försvarsdepartementet.

Under helgens attacker har flera människor dött, även om siffrorna är mycket osäkra i det här läget. Under helgens attack mot Kievförorten Iprin har flera personer dött, däribland två barn, uppger Ukrainska myndigheter.

I Tjernihiv i norra Ukraina har minst 47 civila dött i en attack mot ett bostadskvarter under söndagen, enligt ukrainska myndigheter.

Ex-ministern: Putin inte galen – så här tänker han

Nej, Rysslands president Vladimir Putin är inte galen.

Det menar Rysslands tidigare utrikesminister Andrej Kozyrev – Putin är snarare fullt rationell och har invaderat Ukraina utifrån tre antaganden.

”Sen har han missbedömt alla tre, men det gör honom inte galen”, skriver Kozyrev på Twitter.

Den tidigare utrikesministern menar att för att förstå Putins invasion av Ukraina så måste man också förstå tre grundantaganden som Putin gjort: Ukraina är en satellitstat, den ryska militären är modern och väst är svagt.

Putin: Militäroperationen kommer bara att stoppas om Ukraina slutar kämpa

Ryssland och Frankrikes presidenter möttes under söndagen. Under mötet sa Putin att han kan tänka sig att fortsätta dialogen med Ukraina, om Ukraina uppfyller Rysslands krav.

Samtalen skedde inför den tredje förhandlingsrundan som sker mellan Ryssland och Ukraina. Och Putin har redan nu ett glasklart meddelande:

– Militäroperationen kommer bara att stoppas om Ukraina slutar kämpa.

De svenska pansarskotten har nått Ukraina.

Sveriges överbefälhavare Micael Bydén bekräftar i SVT:s ”Agenda” att de svenska vapnen är framme i Ukraina.

– Transporterna är genomförda. Materiel och utrustning finns nu på plats. Nu finns förutsättningarna för den ukrainska armén att använda de hjälmar, de kroppskydd och de pansarskott som vi skickat ner.

Vidare säger Micael Bydén att säkerhetsläget i Sverige ”över tid” har förändrats.

– Men bara de senaste veckorna, med tanke på Putins beslut att genomföra den här omfattande fullskaliga invasionen, så innebär det något annat. Önsketänkandets och förhoppningens strategi är över – nu vet vi att han har intensioner, och är beredd att göra väldigt mycket. Det kommer också att innebära något för oss. Hot och risker har ökat även här.

Micael Bydén säger att Ryssland försöker få Sverige att ”darra på manschetten” genom kränkningar av luftrummet, något som hände i veckan då fyra ryska stridsflygplan – varav två bombplan – kränkte svenskt luftrum öster om Gotland.

– Men vi gör inte det. Vi var på plats och vi kommer att vara på plats även nästa gång, säger han.

– Det är en helt ny situation. Västvärldens enighet att stödja Ukraina kommer innebära motreaktioner på olika sätt från den ryska sidan. Det har vi sett tidigare, och inte minst nu finns skäl att vara väldigt vaksam.

