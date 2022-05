De ukrainska styrkorna har lyckats driva tillbaka de ryska trupperna från landets näst största stad Charkiv.

Ryssland har som följd försökt avancera söderut i regionen med staden Izjum som bas, där Ukraina nu har inlett en motoffensiv, rapporterar Reuters

En speciell vändning i kriget, förklarar Ilmari Käihkö, docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.

– Nu är det Ukraina som påstår sig ha tagit initiativet, att det är inte ryssarna längre som bestämmer utan det är Ukraina som tvingar Ryssland att fatta beslut var någonstans de vill fokusera, säger Ilmari Käihkö.

Men vill Ryssland försöka ta sig in i Charkiv igen har de möjlighet att bland annat skicka trupper som just nu är placerade i Belgorod på andra sidan gränsen.

– Det kan vara för tidigt att säga att utropa Ukraina som segrare där. Men det återstår att se om Ukraina lyckas hålla de här områdena om Ryssland nu gör ett motanfall, säger han.

”Då är det slut på alla fredsförhandlingar”

Den strategiskt viktiga hamnstaden Mariupol har varit belägrad under en längre tid, med stålverket Azovstol som den sista utposten för det ukrainska försvaret. Under lördagen uppgav Azovbataljonen via Telegram att Ryssland fortsätter att ”bomba från luften” och ”använda tungt artilleri och stridsvagnar”.

Och det är mycket som står på spel i striden om stålverket för både Ukraina och Ryssland.

– Här är det viktigt att Zelenskyj, eller ukrainska myndigheter, tidigare sagt att om de här styrkorna elimineras då är det slut på alla fredsförhandlingar, säger Ilmari Käihkö.