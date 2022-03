Kriget i Ukraina: Detta har hänt den 19 mars

Ryska astronauter kom till ISS – i ukrainska färger

För första gången sedan den ryska invasionen av Ukraina har ryska astronauter anlänt till den internationella rymdstationen ISS. Speciell situation oavsett – men många reagerade på kläderna de ryska astronauterna bar när luckan öppnades och nykomlingarna svävade in på stationen. De var nämligen klädda i gult – med blåa streck. Den ukrainska flaggans färger alltså.

Astronauternas ledare Oleg Artemyev hade dessutom strax innan dockningen filmats iklädd en blå dräkt, så de bytte kläder just innan de kom in. Han förklarar klädvalet så här:

– När det blev vår tur (att välja färg) fanns det så mycket gult material, så vi behövde använda det. Därför bär vi gult.

Ryska motgångar fortsätter – ukrainsk motoffensiv

Ukrainska styrkor har genomfört en lyckosam motoffensiv i trakterna kring Mykolajiv de senaste dagarna, uppger tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) som följer och analyserar den ryska invasionen av Ukraina.

I sin senaste uppdatering skriver de att förklaringen till Ukrainas (sannolikt) lyckosamma motoffensiv är att Ryssland inte har haft kapacitet nog i sina försök att omringa staden, vilket försvagat dem i deras positioner. Detta gör det i sin tur mindre troligt med en offensiv mot Odessa i närtid.

De enda ryska framgångarna rapporteras kring Mariupol, där Ukraina drivits tillbaka från Azovska sjön, samt för separatisterna i Luhansk där man förväntar sig en attack mot staden Severodonetsk inom ett par dagar.

Putins lyxkläder när han höll tal om kriget

Klädd en italiensk lyxjacka för 120 000 kronor och en tröja för 40 000 steg Putin in på Luzjnikistadion och höll sitt tal.

Inför tusentals flaggviftande ryssar upprepade han sitt påstående om att det pågår ett ”folkmord” på ryssar i Ukraina.

Samtidigt hyllade han landets trupper i den patriotiska propagandauppvisningen.

– Våra killar kämpar under den här operationen, axel mot axel, och hjälper varandra. Vi har inte haft en sådan här enighet på länge, påstod Putin.

Zelenskyj uppmanar till fredsamtal

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har åter lagt ut ett videomeddelande under natten. I det uppmanar han Ryssland till fredssamtal.

– Jag vill att alla lyssnar på mig nu. Särskilt vill jag att Moskva lyssnar på mig. Det är dags att träffas. Det är dags att tala. Det är dags att återbörda territoriell integritet och rättvisa för Ukraina, annars kommer Rysslands förluster bli så stora att flera generationer inte räcker för att komma på fötter igen.

Svenska frivilligsoldaten Jesper Söder: Många har rest hem

Norska Dagbladet har intervjuat svensken Jesper Söder som rest till Ukraina för att strida mot de ryska styrkorna.

Svensken har tidigare stridit tillsammans med kurdiska styrkor mot Islamska Staten i Syrien.

Han berättar att militärbasen där han och många andra utländska frivilligsoldater var stationerade utsattes för häftigt bombardemang under söndagen – och att många efter upplevelsen har valt, eller planerar, att resa hem.

– Många förväntade sig att åka ner, kämpa och göra något bra. Men jag tror att många inte var beredda att komma ner hit. De var i chock och mycket ledsna efter bombningen, säger Jesper Söder till Dagbladet.

