Pentagon: Ser tecken på ukrainsk offensiv

Ukraina har de senaste dagarna lyckats gå offensivt fram och trängt bort ryska styrkor från områden i södra delarna av landet, enligt Pentagon.

På tisdagen tog ukrainska styrkor tillbaka en strategiskt viktig förort till Kiev.

– De ger sig på ryssarna och trycker bort dem från platser där ryssarna har varit tidigare, säger Pentagons talesperson John Kirby i en intervju med CNN.

– På vissa håll har de ukrainska styrkorna vänt defensivt försvar till en offensiv, särskilt i staden Mykolaiv i södra Ukraina, fortsätter han.

De ryska styrkorna har inte gjort några större framryckningar och har fortsatta problem med att upprätta logistik. Pentagon ser också ryska brister i samordning och problem i kommunikationen mellan ryska luft och markstyrkor.

Ryssland vägrar utesluta kärnvapen

Dmitrij Peskov, talesperson för Rysslands president Vladimir Putin, säger i ett uttalande att man inte utesluter att använda kärnvapen vid ett ”existentiellt hot”.

I en intervju med CNN får Peskov frågan under vilka omständigheter Putin skulle kunna använda sig av kärnvapen.

– Om det är ett existentiellt hot mot vårt land, då kan det bli, svarar Peskov.

Vidare säger Peskov i intervjun att den ”speciella militäroperationen” man inlett i Ukraina ”går helt enligt plan”.

Zelenskyj: 100 000 är fast i Mariupol

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj säger att det är omkring 100 000 människor som är kvar i den belägrade staden Mariupol i södra Ukraina. Han beskriver förhållandena i den hårt ansatta staden som inhumana.

– Det är en total blockad. Ingen mat, inget vatten, inga mediciner. Under konstant granateld, under konstanta bombningar, säger Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj i sitt nattliga tal som lagts ut på Facebook.

Ryska styrkor, med bland annat tjetjenska soldater, håller långsamt på att avancera i staden, enligt tankesmedjan Institute for the study of war, som bedömer att Ryssland kommer att ta kontrollen över den strategiskt viktiga kuststaden inom några veckor.

Nya bilder från satellitföretaget Maxar visar brinnande flerfamiljsbostäder på tisdagen.

Uppgifter: Ryska soldater tog flyktingbussar

Elva tomma bussar som var på väg mot belägrade staden Mariupol för att undsätta flyende ukrainska invånare togs av ryska styrkor enligt Ukrainas vice premiärminister Iryna Vereshchuk.

Bussarna ska ha tagits vid Mangush cirka 15 kilometer väst om Mariupol enligt CNN.