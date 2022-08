Kriget i Ukraina på väg in i ny fas

Långa konvojer med ryska pansarvagnar och andra militärfordon forsätter att röra sig från Donbass-regionen och är på väg i sydvästlig riktning.

Förflyttning av trupper och vapen har också rapporterats från ryskockuperade Melitopol, Berdjansk, Mariupol och från fastlandet i Ryssland.

Även strategiska bataljoner, som inkluderar mellan 800-1000 personer, har enligt Storbritanniens försvarsdepartement förflyttats till Krimhalvön och man misstänker att de antagligen kommer att användas för att stödja ryska styrkor i Cherson.

Enligt Storbritanniens försvarsdepartement innebär förflyttningarna att kriget är på väg in i en ny fas.

I sin senaste rapport skriver försvarsdepartementet att stora delar av de kommande striderna sannolikt kommer att ske vid en ny 350 kilometer lång frontlinje som sträcker sig sydväst från Zaporizjzja till Cherson, parallellt med floden Dnepr.

Ukraina börjar ”forma krigets utgång”

Enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) har den ryska ockupationsmaktens trupper tidigare självmant lämnat städer och områden som de övertagit – men nu menar man att de tvingas till det och att förflyttningarna tyder på splittring efter Ukrainas motoffensiv.

ISW menar att motoffensiverna i öst, kombinerat med att ukrainska styrkor börjat återta en del av Cherson-regionen i södra Ukraina som varit ockuperad nästan från krigets början, tyder på att Ukraina börjar att ”aktivt forma krigets utgång för första gången”.

Zelenskyj vädjar till Kina: ”Anslut mot Rysslands tyranni”