I polisens förundersökning i fallet ASAP Rocky framkommer flera sms-konversationer som handlar om bråket. I ett sms från en av ASAP Rockys följeslagare går det bland annat att läsa att ”Rocky och en livvakt bankade skiten ur någon”.

I stämningsansökan mot ASAP Rocky och två ur hans följe yrkar åklagarmyndigheten på att någon av de misstänkta männen utdelat slag med ett tillhygge i form av en hel, eller delar av en glasflaska.

Men vem den som ska ha slagits med glasflaskan är, framgår aldrig. I ett sms från en kvinna i ASAP Rockys sällskap går att läsa att en flaska ska ha tagits från gatan och slagits sönder.

”Harlem kom ut han tog en tom flaska från gatan och slog sönder den”, skriver ASAP Rockys följeslagare.

”På personen”, undrar mottagaren av sms:et, utan att få något svar.

Bilderna visar ”flaska gömd i ärmen”

I ett PM i förundersökningsprotokollet från en av filmerna syns bilder på ASAP Rocky, där han ”förefaller ha en flaska gömd i sin tröjärm”.

Polisen skriver att Mayers, som ASAP Rocky heter, går mot kameran, och att man tydligare ser ”vad som förefaller vara en flaskbotten med gula symboler på”.

I förhör med ASAP Rocky frågar polisen även rapparen rakt ut vad det är som gömmer sig i tröjärmen:

Vad är det du har i din ärm?

– Jag minns inte. Är det glas?

Vi vet inte vad det är för något, vi undrar vad det är för något?

– Det var länge sedan och jag minns inte det. Jag kan berätta med säkerhet att jag inte slog någon alls med glas, säger ASAP Rocky i förhöret.

Försöker ta reda på vem ”Harlem” är

Vad vittnet menar med ”Harlem kom ut” i meddelandet tyliggörs inte, men den svenska polisen tolkar det som att ”Harlem” är ett smeknamn på en person.

I förhör med ASAP Rocky frågar polisen vem hans kvinnliga följeslagare åsyftar när hon skriver ”Harlem”.

– Jag vet inte vem Harlem är, svarar rapparen då.

Vet du om det är någon annan som kallas för Harlem?

– Nej.

Varför skriver hon och refererar till någon Harlem?

– Jag vet inte, ni får fråga henne. Hon säger massa saker som jag inte vet varför hon säger.

Har du några smeknamn?

– Ja. Rocky, Asap Rocky, pretty mother fucker, jag kan inte komma på några fler.

Förhörsledaren fortsätter fråga om sällskapets smeknamn, och frågar sedan Rocky varifrån han kommer:

Du har berättat att du är från New York, vart i New York är du ifrån?

– Övre delen av Manhattan. Från Harlem.

Är det någon i ditt sällskapt som kallas för Harlem?

– Nej.

Inte du heller?

– Nej.

Vill visa film

Målsägandebiträdet Magnus Strömberg argumenterade under torsdagens rättegång för att rätten skulle få se ett youtube-klipp som enligt honom styrker att det är Asap Rocky som är ”Harlem”.

Strömberg menar att Rakim Mayers i klippet talar ” utförligt om sin brottsliga bakgrund och beskriver även upplevelser han har haft i fängelse. Ungefär elva minuter in i filmen berättar Rakim Mayers med egna ord att han kallas för ”Harlem”. Uttalandet lyder ”Here they call me Harlem, but my name Rocky' ”.

Domaren nekade dock till att filmen skulle visas med hänvisning till att det handlade om historiska händelser som inte hade relevans för målet.

– Jag vill i målet inte att man drar upp ovidkommande saker i det förflutna.

Vittnesmålen i förundersökningen

Polisen har förhört över tio personer som bevittnat den misstänkta misshandeln, som inträffade den 30 juni vid Hötorget.

En av dem har suttit vid en pub i närheten av brottsplatsen, och bevittnat händelsen. På frågan om någonting från händelse sticker ut, är svaret att någon ger en sista spark över ryggen, medan personen ligger ned på marken.

”Vet du vem som sparkade?” frågar förhörsledaren.

– Nej men de andra personerna hade börjat gå och då gav den personen en sista spark i ryggen. Sparken var i ilska, det var inte självförsvar.

Detta har hänt i ASAP Rocky-fallet

