Kravet: Skolverkets chef måste svara riksdagen om PISA-resultat

Under tisdagskvällen kunde Expressen avslöja hur en stor mängd utrikes födda elever felaktigt plockats bort från att delta i PISA 2018, i strid med OECD:s officiella regelverk. Om reglerna hade följts skulle Sveriges uppgång sedan det förra provtillfället sannolikt ha bytts mot en nedgång i samtliga tre ämnen – läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

Begäran: Kallas till utskottet

Mindre än två timmar efter Expressens avslöjande begärde Liberalerna att Skolverkets generaldirektör kallas till utbildningsutskottet för att bemöta uppgifterna.

– Jag har precis skickat en skrivelse till presidiet i utbildningsutskottet och begärt att Skolverket ska kallas, säger Roger Haddad (L).

– Om de här felaktigheterna bekräftas och stämmer så är det oerhört allvarligt, eftersom det inte är den bild vi har fått till oss i riksdagen.

Haddad kräver en grundlig granskning av PISA-siffrorna – något han säger kan ske antingen genom ett uppdrag från regeringen till Statskontoret eller genom ett eget initiativ från Riksrevisionen.

– Jag tycker att Skolverket ska få en chans att kommentera och svara på frågor när de blir ifrågasatta, men sen har vi möjlighet att ta upp den här frågan med regeringen, säger Roger Haddad.

Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Kristina Axén Olin har tidigare kritiserat hur PISA-studien genomfördes. Efter att ha tagit del av Expressens granskning kräver hon att både utbildningsminister Anna Ekström och representanter från Skolverket kallas till utbildningsutskottet

– Nu kanske de andra partierna förhoppningsvis också är redo att lyssna och ta till sig av kritiken, säger Axén Olin, som kallade både Ekström och Skolverket till utskottet i samband med att resultaten presenterades i december 2019.

Resultat kan vara omöjliga att använda

Hon menar att Sveriges resultat i PISA 2018 i praktiken blir omöjliga att använda om uppgifterna i Expressens granskning stämmer.

– Stämmer det som ni beskriver i er artikel så tycker jag att man ska diskutera om man faktiskt ska diskvalificera provet. Det blir ju fel även nästa gång annars, det går ju inte att använda resultatet på det sätt som det var tänkt om det här stämmer, säger Axén Olin.

Även Benjamin Dousa, förbundsordförande för Moderata ungdomsförbundet, är kritisk mot genomförandet av PISA 2018 efter att ha tagit del av Expressens granskning.

– Friserade siffror på det här sättet vilseleder både politiker och väljare. Hur ska man kunna ta tag i problemen om man inte ens får reda på exakt hur stora problemen är, säger han.

– Nu måste korten på bordet.

Expressen har sökt utbildningsminister Anna Ekström, som via sin pressekreterare avböjer att lämna någon kommentar under tisdagskvällen och ber att få återkomma under onsdagen.