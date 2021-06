Kravet på Biden efter tabbarna

Joe Biden har en lång historik av att säga grodor under sina tal. Under presidentvalskampanjen råkade han säga att han var demokraternas kandidat för ”senaten”. Presidenten kom inte ihåg rätta namnen på två ledamöter i representanthuset under ett tal i februari då han kallade Sheila Jackson Lee i representanthuset för ”Shirley” och Lizzie Pannill för ”Panelli”. Han blandade nyligen ihop Vladimir Putin och Donald Trump.

Nu har 14 republikaner som sitter i representanthuset undertecknat ett brev som uppmanar Joe Biden att genomgå ett test av kognitiva funktioner för att bevisa att han inte är senil.

”Det amerikanska folket borde ha absolut förtroende för sin president. Folket förtjänar att veta att han eller hon är förmögen att utföra de plikter ämbetet för med sig. De förtjänar fullständig transparens vad gäller den mentala hälsan hos landets högst placerade förtroendevalda ledare”, står att läsa i brevet till Biden.

Biden kom inte ihåg namnet på sin egen försvarsminister

Ronny Jackson, som var Donald Trumps läkare i Vita huset, hänvisar i brevet till flera incidenter som han anser tyder på ”försvagad mental funktion och glömska” från Bidens håll under de senaste 18 månaderna.

Biden mindes under ett tal i mars 2020 inte den mest ikoniska frasen i USA:s själständighetsförklaring (”Vi ser dessa sanningar som självklara – att alla människor är skapade jämlika”).

– Vi ser dessa sanningar som självklara – att alla män och kvinnor är skapade... av... ni vet det där, sade Biden.

”De flesta skolbarn kan citera den där berömda, vördade och patriotiska meningen utantill, men det kunde inte du”, skriver Jackson.

När Joe Biden i mars i år talade om USA:s försvarsminister Lloyd Austin verkade han inte komma ihåg vad han heter.

– Jag vill tacka... den före detta generalen, jag fortsätter kalla honom generalen... killen som styr den där enheten, sade Joe Biden.

Brevet är undertecknat av ledamöterna Ronny Jackson, Bob Gibbs, Jeff Duncan, Andy Harris, Brian Babin, Jody Hice, Claudia Tenney, W. Gregory Steube, Tom Tiffany, Kat Cammack, Jerry L. Carl, Pat Fallon, Diana Harshbarger och Beth Van Duyne.

– Det märks att han är 78 år. Ibland blir svaren väldigt långrandiga, ibland tappar han tanketråden och får avbryta sig. Å andra sidan, så har Joe Biden varit väldigt länge. Det finns ett antal republikaner som menar att han är senil och nej, han ger inga tecken av det, har Expressens utrikesredaktör Mats Olsson tidigare sagt om Joe Biden.

