Kravet: Kasta ut henne – partiet håller krismöte

Marjorie Taylor Greene har alltsedan hon kandiderade till representanthuset skapat rubriker med sina uttalanden, där hon gett stöd till konspirationsteorin QAnon, spridit rasism och hävdat att flera skolskjutningar var så kallade ”false flag-operations” – alltså bluffar som syftade till att öka stödet för hårdare vapenlagar.

Vid närmare granskning har flera gamla uttalanden uppmärksammats. Vid en genomgång av Facebook-poster visades att Marjorie Taylor Greene uppmuntrat poster som manat till våld mot flera demokrater, bland dem representanthusets talman Nancy Pelosi.

I ett klipp på Youtube från 2018, som New York Times rapporterar om, ifrågasätter Marjorie Taylor Greene även om flygplan verkligen flög in i Pentagon 11 september 2001. Hon hävdar dessutom att Barack Obama i hemlighet är muslim – och anklagar paret Clinton för mord.

– Det är ytterligare ett av alla Clinton-mord, säger hon om flygkraschen som tog John F Kennedy Jr:s liv 1999. Motivet till ”mordet” ska ha varit, tror hon, att han var en potentiell motståndare till Hillary Clinton i senatsvalet i New York.

I ett annat långt och invecklat inlägg på Facebook, som avslöjas av Media Matters, sprider hon idén att skogsbränderna i Kalifornien orsakades av en laserstråle från rymden och kopplar bland annat ihop det med investmentbanken Rothschild och manipulation av aktiemarknaden. Namnet Rothschild är ett återkommande tema i antisemitiska sammanhang.

Fördöms av judiska organisationer

På fredagen gick två stora judiska organisationer, The Republican Jewish Coalition och Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, ut och fördömde Greenes uttalanden. De skriver också att de arbetar tätt med det republikanska ledarskapet om hur frågan ska hanteras vidare.

Demokrater i representanthuset har också tagit upp frågan, med allt från krav på fördömanden till uteslutning från utskott i kongressen till uteslutning ur representanthuset som sådant.

Under nästa vecka kommer den republikanska ledaren i representanthuset, Kevin McCarthy, att träffa Marjorie Taylor Greene med anledning av hennes uppmärksammade uttalanden, skriver Politico. Någon åtgärd ska inte ha beslutats om – det beror på hur mötet går.

Greene har dock inte visat några tecken på att hålla igen.

– Jag kommer aldrig backa. Jag kommer aldrig ge mig, säger hon i ett uttalande, även om hon har raderat en del Facebook-poster.