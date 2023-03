Alecta har varit aktieägare i Handelsbanken sedan 1951.

Förra året såldes dock de sista aktierna.

Varför?

Den 8 mars i år förklarar Carina Silberg, chef för ägarstyrning på Alecta, att pensionsjätten ”visserligen är en långsiktig och tålmodig ägare”, men att man gjort bedömningen att det finns andra banker än Handelsbanken ”som kan leverera bättre avkastning framöver”.

– Förvaltningen har tittat på vad potentialen är för de här bolagen och har sedan beslutat att skifta ut två av bankerna till förmån för framför allt amerikanska nischbanker”, säger Carina Silberg i Dagens industri.

Kunder köar utanför Silicon Valley-kontor efter kollapsen. Foto: STEVEN SENNE / AP TT NYHETSBYRÅN

Bara fem dagar senare kraschar Silicon Valley Bank.

När amerikanska myndigheter tar kontroll över tillgångarna är det den näst största kollapsen i USA:s historia, enligt Wall Street Journal.

En av bankens storägare är just svenska pensionsjätten Alecta.

Hälften av innehavet har köpts under förra året.

Förlusten?

Alecta kan ha gått miste om nio miljarder, rapporterar Ekot samma dag.

Tappat viktiga chefer

Hur det kan gå så snett?

Henrik Senestad, ekonom på försäkringsförmedlaren Gofido, och tidigare kommunikationsstrateg på Alecta, tror att det kan ha spelat en roll att viktiga försiktiga röster lämnat Alecta de senaste åren, dels den före detta aktiechefen Bo Selling, men också kapitalförvaltningschefen Hans Sterte.

– De var lite mer konservativt lagda, säger han.

Henrik Senestad. Foto: GOFIDO

Medarbetare på Alecta bekräftar också den bilden.

Vad som drivit de nya investeringarna i nischbanker som Silicon Valley Bank och Signature Bank där aktiekapitalet nu raderats efter kollapsen?

– De har sett Google, Microsoft, Facebook och liknande bolag sticka i väg hur mycket som helst i USA. Då tror jag att man blivit rädd för att man inte varit med på det tåget, säger Senestad.

– Då har man tagit ytterligare steg och satsat i nischbankerna för då tänker man att det är nästa tåg som går. Man har omedvetet påverkats av att man inte vill missa nästa stora grej, vilket har lett till att man letat efter för exotiska investeringar... uppenbarligen har man inte förstått riskerna i det.

Han fortsätter.

– Det är kanske en naiv svensk tro på investeringar i andra länder också, att man tror för gott om andra länders regelverk och efterlevnad för man är van vid en svensk kultur.

Börsnestorn Olof Stenhammar menar dock i Di att man borde ha förstått att Silicon Valley Bank var en ”nischad bank med en problematisk balansräkning” och att den andra felsatsningen Signature Bank ”hade stor exponering mot spekulativ kryptovaluta”.

Vägen framåt nu borde vara en mer nationalistisk hållning, säger samtidigt Patrik Tigerschiöld, som är styrelseordförande i det börsnoterade ägarbolaget Bure.

– Det hade varit bättre att äga Handelsbanken i dag än de amerikanska bankerna. Jag är lite nationalistisk och tycker att det är viktigt vi har en bra kapitalförsörjning i Sverige, säger han i Dagens industri.

Haverikommissionens svar

Henrik Senestad håller med.

– Det har blivit lite för mycket fokus på vinstmaximerande vilket har lett dem snett i det här fallet. De kanske borde investera mer i svenska aktier, obligationer och infrastruktur. Jag tänker elnät och kärnkraft, just därför att alla pensioner är i svenska kronor så man kommer betala ut allt i svenska kronor en dag, och alla pengar som kommer in till de här bolagen är det ju svenska bolag som betalar in. Då är det också rimligt att det är dessa svenska bolag som gynnas av det. Jag kallar det ideologisk inriktad investering.

Carina Silberg. Foto: Evelina Carborn

Carina Silberg, chef för ägarstyrning på Alecta, vill i dag inte svara på frågor om expertprognosen i Di.

Hon hänvisar i stället till ett tidigare pressmeddelande om att Alecta tillsätter en utredning om bolagets investeringsstrategi.

Claes Hemberg. Foto: ERIK MÅRTENSSON / TT NYHETSBYRÅN

Claes Hemberg, börsprofil och tidigare sparekonom på Avanza, tror inte att ”haverikommissionens” slutsats blir att man ska satsa mer på just svenska bolag.

– När man gjort en analys av de här köpen tror jag att man kommer fram till att man inte ska ha så här små bolag, så här nya bolag eller så spännande bolag.

Henrik Senestad tycker att det, utöver utredningen, är dags att andra griper in och hjälper Alecta.

– Ägarna av Alecta lyser med sin frånvaro och de styrs av facken och svenskt näringsliv. De parterna borde ta en funderar på hur de vill att det ska styras. Borde de inte gynna mer de bolag de faktiskt representerar?

– En positiv effekt då skulle vara att kronan kanske stärks eftersom man helt plötsligt inte för ut en massa pengar ur Sverige.

