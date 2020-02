Kraftig vattenläcka mitt i Stockholm

Det har inte uppstått några personskador och inga skador på några fastigheter eftersom dagvattenbrunnarna fortfarande klarar av att svälja vattnet.

– Det har inte blivit som det blev i Vällingby att det läckt in i en massa fastigheter. Däremot har man gjort en del avspärrningar eftersom man inte vill ha in folk i området. Avspärrningarna sträcker sig från Norrlandsgatan till Lästmakargatan. Även Hamngatan har stängts av och Malmskillnadsgatan i andra änden. Så ska man in i det kvarteret är det bökigt att komma in, säger Christer Wahlström.

Stockholm Vatten är på plats tillsammans med Gatukontoret och försöker reda ut vilken ledning det är och hur man ska gå tillväga för att få stopp på vattenläckan.

Det finns ingen prognos för när problemet kan vara löst.

– Jag var på väg hem och vi kom inte in, det var avspärrat på vår gata. Vi frågade en person i räddningstjänsten som sade att det var en stor vattenläcka. Det är sjukt mycket vatten, säger Christofer som befinner sig vid platsen.

– Vi fick inte gå upp på Norrlandsgatan utan vi blev nerfösta mot Strandvägen. Men där är det så mycket vatten att där gick det inte att gå.

”Vi jobbar utifrån värsta scenariot”

Christofer säger att personen i räddningstjänsten sade att det var ”rasrisk vid en byggkran”.

– Det står en byggkran i närheten av vattenläckan och då har man stödbenen som är på trottoar och gata där vattnet går under. Då har man gjort bedömningen att det finns en risk att kranen kan rasa om man stänger av vattnet och vägen kollapsar för att den är underminerad. Det svåra som man håller på att ta ställning till är om man stänger av vattnet, är det så underminerat att det rasar eller är det vattnet som håller själva vägen uppe? Så just nu tar vi höjd för att ha resurser om det rasar. Vi har diskussioner med Stockholm Vatten som bedömer att det troligtvis inte kommer att påverka läget och då står kranen där den står. Men vi jobbar utifrån värsta scenariot så vi bygger upp resurser om det skulle välta, säger Per Pettersson, ledningsoperatör vid Räddningscentralen Mitt.